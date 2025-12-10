Kriza Reala je na vrhuncu, a Florentino Pérez odlučio što će s Xabijem Alonsom

U Madridu je posljednjih tjedana bilo puno nagađanja o statusu Xabija Alonsa. Slabije igre i rezultati Real Madrida otvorili su pitanje ostaje li trener dugoročno na klupi, posebno jer je Barcelona, unatoč vlastitim problemima, uspjela preskočiti Madrid na ljestvici La Lige.

Zadnji dvoboj protiv Manchester Cityja bio je posebno važan – unutra kluba strahovalo se da bi težak poraz mogao dovesti do brze promjene na klupi. Međutim, to se neće dogoditi.

Iako je City u pojedinim trenucima izgledao opasnije, utakmica je bila izjednačena, a Real je mogao osvojiti bodove da je bio precizniji u fazi obrane i napada.

U klupskom vodstvu zadovoljni su pristupom momčadi, iako ih je poraz razočarao. Smatra se da Xabi Alonso još uvijek može preokrenuti sezonu i vratiti momčad u ritam.

Uprava je posebno istaknula da su igrači pokazali borbenost, odgovornost i jasnu namjeru da dođu do pobjede. Prema ocjenama iz Madrida, nije bilo govora o sramoti ili predaji, nego o ozbiljnom i kvalitetnom nastupu koji daje nadu da će se momčad podići u nastavku sezone.