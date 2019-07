Opaki MMA borac nije znao za jednog od najboljih košarkaša ikad; srećom po njega, što postoji google

Zanimljiva anegdota dogodila se u San Antoniju nakon završetka UFC on ESPN 4 eventa. Leonu Edwardsu prišao je jedan od najvećih košarkaša svih vremena, Tim Duncan i zamolio ga za fotografiju. Edwards je danas priznao kako do samo par dana prije eventa nije niti znao tko je on

'Rekao bih vam priču o jednom čovjeku imena Tim Duncan. Sve što je on radio bilo je pobjeđivanje. Nevjerojatno mi je vidjeti Leona Edwardsa, kojeg mogu nazvati Timom Duncanom UFC-a, kako se bori u San Antoniju', rekao je Ariel Helwani samo par dana prije UFC on ESPN 4 eventa, na kojem je Edwards savladao Rafaela Dos Anjosa. Zanimljivo, na istom eventu je Duncan bio prisutan, a čak je na kraju posjetio backstage, gdje se fotografirao s Edwardsom, piše Fight Site.

Fotografiju Duncana i Edwardsa podijelio je Ariel Helwani na svom Twitteru, a najpoznatiji MMA novinar je kao veliki košarkaški obožavatelj bio oduševljen time. Tako nije mogao da to ne spomene Leonu Edwardsu kad ga je jučer telefonski ugostio u svom showz na ESPN televiziji. Pitao ga je kakav je bio osjećaj družiti se s Timom Duncanom, da bi ga odgovor u potpunosti iznenadio.

'Iskreno, nisam imao pojma tko je on nakon što si nas usporedio. Onda sam ga upisao u google i vidio sam kako je tip jedna od najvećih košarkaških legendi. Kad smo se vidjeli nakon borbe bio je jako drag i skroman tip. Čestitao mi je na borbi i rekao kako je uživao u mom nastupu', rekao je Edwards.