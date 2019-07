Bio je neporažen do ove borbe, a onda se srušio nakon najbržeg nokauta u povijesti UFC-a

Samo tri sekunde trebale su Jorgeu Masvidalu da obilježi UFC 239 priredbu u Las Vegasu.

I samo zbog sporije reakcije suca vrijeme potrebno za njegov nokaut protiv Bena Askrena vodi se kao pet sekundi, no i pokraj toga riječ je o najbržem nokautu u UFC povijesti. Tako je UFC 239 borba s najdužom i najsloženijom predigrom završila ekspresno brzo.

Kako piše Fightsite.hr, puno toga događalo se između Jorgea Masvidala i Bena Askrena, a sve je krenulo još i prije nego se ugovorila njihova borba.

Do danas neporaženi Askren vidio je Masvidala kao najlakšu moguću prepreku do borbe za UFC titulu, prozivanjem je došao do ugovaranja borbe, no na kraju se itekako prevario. Prvi poraz u karijeri doživio je brutalno, najbržim UFC nokautom u povijesti te sigurno jednim od najljepših u ovoj godini.

Borba je krenula tako da je Masvidal napravio kratki korak u nazad, sačekao da Askren krene prema sredini kaveza, a onda se zaletio na njega. Kad je vidio Masvidala u zaletu, Askren refleksno spušta glavu dolje u poziciju za rušenje, no Jorge se svoj idući potez izveo kirurški precizno. Skočio je i plasirao koljeno točno u bradu Askrena. Nakon što je 'Funky' 2013. godine nevjerojatno "preživio" gotovo jednako precizno koljeno Andreya Koreshkova, ovog puta nije mogao apsolutno ništa. Čak je iznenađen ostao i sudac Jason Herzog, koji je prekasno reagirao te je došlo do još dva nepotrebna udarca.

Ipak, i unatoč toj zakašnjeloj reakciji suca, ovo je najbrži nokaut u UFC povijesti, budući da se vodi na pet sekundi. No, isto tako je svima jasno kako se sve dogodilo u tri sekunde.