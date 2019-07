Odlazak visokog 'robotskog' žgolje neobično dobre tehnike i smisla za šalu na vlastiti račun

Peter Crouch (39) jedan je od najviših nogometaša koji su ostvarili zapaženu karijeru. Napadač visok 201 centimetar ne viđa se svaki dan, a uz sve to bio je miljenik navijača u kojem je god klubu igrao. Pamte ga u Liverpoolu, Tottenhamu, Stoke Cityju, Porthsmouthu..., a za englesku je reprezentaciju u 42 utakmice zabio 22 gola

Na engleskim stadionima i protivnički i navijači klubova za koje je igrao znali su mu skandirati: 'One Rodney Trotter. There's only one Rodney Trotter...' (Jedan je Rodney Trotter. Samo je jedan Rodney Trotter). Kao netko tko je fizički odudarao od okoline u mladosti je bio meta i prijateljskih zafrkavanja i ružnih napada u kompetitivnom nogometnom svijetu. Premda je Crouch oboje uglavnom primao sa smiješkom i okretao na šalu, njegova obitelj, pogotovo njegov tek nešto niži otac, nisu uvijek najbolje primali uvrede.

'Crouchy is a stokie, He's nearly ten foot tall, And he would be a virgin, If he didn't play football, But now he is our striker, And he has a sexy wife, So watch him do the robot in the famous red and white!' (Crouchy igra za Stoke, visok je skoro tri metra i bio bi djevac da ne igra nogomet. On je naš napadač i ima seksi ženu pa gledajte kako glumi robota u crvenom i bijelom!)

Isticao se visinom i humorom, ali je bio je vrlo dobar nogometaš

Žena iz pjesmice je Abigail Marie Clancy, manekenka i TV voditeljica s kojom je Peter Crouch u vezi od 2006. U braku su od 2011. godine i imaju dvije kćeri i dva sina. Isticao se i po visini i humoru, većinom će ga se i pamtiti po tome... No osim toga bio je vrlo dobar nogometaš. Njegov učinak djeluje sjajno - od 108 golova koliko je utrpao u Premier ligi, 53 je zabio glavom i tako skinuo rekord koji je prije njega držao Alan Shearer s 46. Samo je 28 igrača zabilo 100 golova u Premier ligi, a Crouch je među njima. Samo da dobijete dojam, zabio je više golova u ligi od Dennisa Bergkampa, Cristiana Ronalda, Paula Scolesa ili Fernanda Torresa. Asistirao je više puta od Dennisa Bergkampa, Cristiana Ronalda, Paula Scholesa ili Fernanda Torresa. U svoja 42 nastupa zabio je više golova za reprezentaciju (22) od Davida Beckhama, Stevena Gerrarda, Paula Scholesa ili Paula Gascoignea. S nešto više od jednog gola u dvije utakmice za reprezentaciju, ima bolji omjer od Alana Shearera, Bobbyja Charltona i Waynea Rooneyja. Njegove su brojke tim impresivnije što je igrao u razdoblju u kojem je tradicionalni engleski nogomet Route One, u kojem su se napadi gradili dugim loptama prema visokim napadačima, nestajao s premierligaških travnjaka.

Premda je dobro koristio svoju prednost u staturi kako bi zabijao glavom, njegovi golovi bili su raznoliki. Znao je zabijati škaricama, volejima iz teških situacija, kao i iz akcija u kojima bi se brzim radom nogu oslobodio protivnika. Unatoč prividnoj nezgrapnosti, posjedovao je zavidnu nogometnu tehniku. Premda nikad u najužem krugu najboljih igrača Premier lige, kamoli na globalnoj razini, u svojoj dugoj karijeri ostavio je popriličan nogometni trag.

Peter Crouch rodio se 30. siječnja 1981. godine u Macclesfieldu, gradu s otprilike 50.000 stanovnika blizu sjeverne granice Engleske i Walesa. Ubrzo po rođenju obitelj mu se seli u Singapur, da bi se tri godine kasnije nastanili u Londonu. Kada je imao deset godina, postao je sakupljač lopti na Stamford Bridgeu, 1991. godine pozvali su ga u Brentfordovu akademiju, a 1994. godine pridružio se mlađim momčadima Queens Park Rangersa. Već godinu kasnije bio je u Tottenhamovoj akademiji, a 1998. godine potpisao je svoj prvi profesionalni ugovor za klub. No nikad nije zaigrao u prvom sastavu.

'Kada sam imao 17 godina, deset drugih napadača čekalo je ispred mene na priliku u prvoj momčadi. Klub me poslao na posudbe, prvo u Dulwich, a kasnije u IFK Hässleholm u Švedskoj. Budimo iskreni, to nije bio obećavajući početak karijere. Tada nije izgledalo da imam puno šanse uspjeti u nogometu', prisjetio se Crouch te se osvrnuo na iskustvo iz Švedske:

'Boravak na posudbi u Švedskoj bio je jedna od najboljih stvari koja mi se dogodila. Istini za volju, nogomet je bio sranje, a moj tadašnji trener i dalje tvrdi da sam najviše vremena provodio u pubu.'

Ne mogavši se probiti u prvi sastav Tottenhama, priliku je dobio u tada drugoligaškom QPR-u. Zabio je deset golova u sezoni, no klub je na kraju ispao iz lige i prodao većinu najboljih igrača kako bi mogao pokriti troškove. Crouch je završio u Portsmouthu, za koji je zabio 18 golova u sezoni. Dobre igre u drugom najvišem nivou engleskog profesionalnog nogometa privukle su pažnju premierligaša. Već prije kraja sezone kupila ga je Aston Villa. Napokon na najvišoj razini, prvi nastupi bili su mu dobri, no sljedeće sezone nije se uspio nametnuti, pa je proveo tri mjeseca na posudbi u Norwichu. Po povratku je zabio nekoliko golova, no Aston Villa ga je uoči sezone 2004./2005. prodala Southamptonu. Zabio je 16 golova u ligi u toj sezoni u Southamptonu te si osigurao poziv u reprezentaciju i transfer u aktualnog osvajača Lige prvaka, Liverpool.

Igrao je s Modrićem, Kranjčarom, Pletikosom...

Prvi put stvarno u vrhunskom nogometu, Crouch je imao problema u ranoj fazi. Četiri mjeseca nije uspio zabiti gol, no kada je jednom prekinuo sušu, zabio ih je nekoliko u ostatku sezone. Među njima i onaj za prvu Liverpoolovu pobjedu nad Manchester Unitedom u FA kupu od Drugog svjetskog rata, natjecanju koje su te sezone i osvojili. Bio je to prvi i jedini veliki trofej u Crouchovoj karijeri. Zbog dobrih igara uvršten je i u reprezentaciju za Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj. U pripremnoj utakmici protiv Mađarske zabio je gol i proslavio ga svojim kasnije slavnim robotskim plesom. Isto je napravio kada je u sljedećoj utakmici zabio tri gola Jamajci. Na prvenstvu je, kao prvotimac ili zamjena, nastupio u svim osim jedne od pet engleskih utakmica. U drugom kolu skupine zabio je gol Trinidadu i Tobagu, svoj prvi na velikim natjecanjima. Iz snimke se vidjelo da je u akciji povukao za kosu protivničkog igrača i tako si osigurao poziciju, no sudac to nije primijetio.