Pogledajte kako je Carlos Alcaraz planuo na hrvatsku sutkinju: Evo što mu je rekla

Sve se dogodilo nakon iscrpljujuće razmjene udaraca pri rezultatu 4-4 u prvom setu. Alcaraz je upravo osvojio atraktivan poen na mreži, no umjesto aplauza uslijedila je opomena – Čičak mu je dosudila prekoračenje vremena između poena.

Vidno iznenađen, Španjolac je reagirao.

‘Zar mi nije dopušteno otići po ručnik?’, upitao je Alcaraz, ne skrivajući frustraciju.

Sutkinja je objasnila da je sat ponovno pokrenula tek nakon što je otišao do stražnjeg dijela terena po ručnik te da je prekoračeno propisanih 25 sekundi.

Rasprava se nastavila i tijekom promjene strana, a Alcaraz je pokušao ishoditi poništenje opomene. No Čičak je ostala pri odluci.

‘Ne mogu izmisliti dodatno vrijeme’, kratko je poručila. Video pogledajte OVDJE.

Iako je prvi set izgubio u tie-breaku, Alcaraz se brzo sabrao, preokrenuo meč i izborio plasman u polufinale. No scena s hrvatskom sutkinjom zasigurno će ostati jedan od upečatljivijih trenutaka turnira.