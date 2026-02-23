Antonia Ružić nakon sjajnog tjedna stigla do plasmana karijere

Sponzor rubrike
Marin Čilić i dalje je jedini hrvatski tenisač među 100 najboljih na ATP ljestvici, on je ovoga tjedna 45. igrač svijeta, što je nazadak od dva mjesta u odnosu na prošli tjedan.
Pozitivan pomak od dva mjesta ostvario je drugi hrvatski "reket" Dino Prižmić koji je sada 120. igrač svijeta, ali mnogo veći skok ostvario je Borna Gojoj koji je osvajanjem "challengera" u mekisčkom Metepecu popravio plasman za 41 poziciju i sada je 196.
Uvjerljivo vodeći je Španjolac Carlos Alcaraz koji nakon osvajanja naslova u Dohi ima 3150 bodova više od drugog Talijana Jannika Sinnera, dok trećem Srbinu Novaku Đokoviću bježi preko 8000 bodova.
Najbolja hrvatska tenisačica, 23-godišnja Antonia Ružić ovoga tjedna ima svoj novi najbolji renking u karijeri, nakon plasmana u četvrtfinale WTA 1000 turnira u Dubaiju skočila je za 16 mjesta i sada drži 51. poziciju na WTA ljestvici.
Uz Ružić, među 100 najboljih su i Petra Marčinko te Donna Vekić, koje su pale za po jedno mjesto u odnosu na prošli tjedan pa su sada 70. i 100. igračica svijeta.Arina Sabalenka i dalje je uvjerljivo na vrhu ispred Poljakinje Ige Swiatek i Kazahstanke Jelene Ribakine.