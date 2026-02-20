PROTIV ALCARAZA

Dobar početak za Ivaniševića: Njegov novi igrač ušao u finale Dohe

N.M. / Hina

20.02.2026 u 22:20

Arthur Fils
Arthur Fils Izvor: EPA / Autor: NOUSHAD THEKKAYIL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

U finalu ATP turnira tenisača u Dohi igrat će prvi igrač svijeta Španjolac Carlos Alcaraz i Francuz Arthur Fils.

Alcaraz je u polufinalu nadigrao Andreja Rubljova sa 7-6 (3), 6-4, dok je Fils bio bolji od Čeha Jakuba Menšika sa 6-4, 7-6 (4).

Alcaraz je i dalje bez poraza ove godine, dosada je odigrao 11. mečeva, sedam na putu do naslova na Australian Openu te još četiri u Dohi. Odličnom Španjolcu ovo je 34. prolazak u finale, a dosada je osvojio 25 naslova.

Mladi, 21-godišnji Fils je stigao do svog četvrtog finala u karijeri, ali prvog nakon jeseni 2024. kada je u Tokiju osvojio svoj drugi naslov. Podsjetimo, Filsa od ovog turnira trenira legendarni hrvatski tenisač Goran Ivanišević

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
UZNEMIRUJUĆE

UZNEMIRUJUĆE

Strašne scene na Olimpijskim igrama: Klizaljka Poljakinji rasjekla lice
SKANDALOZNO

SKANDALOZNO

Kaos u Nišu: Grobari uzrokovali prekid utakmice Partizana, letjeli upaljači
TEŠKI TRENUTCI

TEŠKI TRENUTCI

Turci napali Petkovića: 'Odlazi iz kluba! Samo pričaš, ništa ne radiš'

najpopularnije

Još vijesti