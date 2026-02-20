Dobar početak za Ivaniševića: Njegov novi igrač ušao u finale Dohe

Alcaraz je u polufinalu nadigrao Andreja Rubljova sa 7-6 (3), 6-4, dok je Fils bio bolji od Čeha Jakuba Menšika sa 6-4, 7-6 (4).

Alcaraz je i dalje bez poraza ove godine, dosada je odigrao 11. mečeva, sedam na putu do naslova na Australian Openu te još četiri u Dohi. Odličnom Španjolcu ovo je 34. prolazak u finale, a dosada je osvojio 25 naslova.

Mladi, 21-godišnji Fils je stigao do svog četvrtog finala u karijeri, ali prvog nakon jeseni 2024. kada je u Tokiju osvojio svoj drugi naslov. Podsjetimo, Filsa od ovog turnira trenira legendarni hrvatski tenisač Goran Ivanišević