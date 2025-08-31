SUPERSPORT HNL

Lokomotiva i Osijek remizirali u Maksimiru, pogledajte golove

Lokomotiva - Osijek

Izvor: Pixsell  /  Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
LOKOMOTIVA
1:1
OSIJEK
  • N.M.
  • Zadnja izmjena 31.08.2025 20:20
  • Objavljeno 31.08.2025 u 20:20
Bionic
Reading
U prvoj utakmici nedjeljnog progama Supersport HNL-a, Lokomotiva i Osijek su na Maksimiru remizirali rezultatom 1:1.

Poveli su gosti u 32. minuti nakon što je Nail Omerović zabio prvi gol Osijeka ove sezone, a izjednačio je Mbacke Diop u 66. minuti. Lokomotiva je treća s osam bodova, dok je Osijek deveti s tri boda, bodom više od posljednjeg Vukovara.

Prvu priliku na utakmici imala je Lokomotiva u osmoj minuti. Vasilj je prošao po lijevoj strani ubacivši pred vrata, no Vukovića je sa nekih 7-8 metara pucao pored desne vratnice. Uzvratio je Osijek u 12. minuti. Nakon ubačaja iz kornera, lopta je došla do Jelenića koji je pucao, no Posavec se dobro snašao i nogom obranio.

U 31. minuti ponovo prijeti Osijek. Guedes je prošao desnom stranom, idealno vratio loptu u sredinu za Mikolčića koji s deset metara pucao pokraj lijeve vratnice. Minutu kasnije gosti su poveli. Čolina je idealno proslijedio loptu u prazan prostor za Omerovića koji je izbjegao zaleđe, pobjegao domaćoj obrani i matirao istrčalog Posavca. Bio je to prvi gol Osijeka ove sezone nakon 392 minute igre.

Lokomotiva je uspjela izjednačiti u 66. minuti. Boune je ubacio s desne strane, Stojaković je glavom prebacio loptu na šest metara za Diopa koji je nogom matirao Malenicu.

Osijek u 79. minuti imalo lijepu priliku za novu prednost. Živković je došao pred Posaveca, no Diop je hrabrim i odlučnim uklizivanjem spriječio novi pogodak Osijeka.

  • 90'

    90'

    Kraj utakmice na Maksimiru. Osijek je stigao do prvog gola i prvog boda, ali sigurno neće biti zadovoljni.

    Kraj utakmice na Maksimiru. Osijek je stigao do prvog gola i prvog boda, ali sigurno neće biti zadovoljni.

  • 90'

    90'

    Igrat će se još četiri minute sučeve nadoknade.

    Igrat će se još četiri minute sučeve nadoknade.

  • 86'

    86'

    Posljednje dvije izmjene kod Lokomotive. Leovac i Žaper zamijenili su Krivaka i Dounea.

    Posljednje dvije izmjene kod Lokomotive. Leovac i Žaper zamijenili su Krivaka i Dounea.

  • 80'

    80'

    Trajao je neko vrijeme pritisak Osijeka. No, sve je završilo bez konkretnog udarca.

    Trajao je neko vrijeme pritisak Osijeka. No, sve je završilo bez konkretnog udarca.

  • 76'

    76'

    Novi problemi za Osijek. Hasić je legao na travnjak te je morao napustiti igru.

    Novi problemi za Osijek. Hasić je legao na travnjak te je morao napustiti igru.

  • 69'

    69'

    Subotić je ušao umjesto Katića.

    Subotić je ušao umjesto Katića.

  • 66'

    66'

    GOOOL! Diop nakon puno odbijanja po kaznenom prostoru zabija za 1:1.

    GOOOL! Diop nakon puno odbijanja po kaznenom prostoru zabija za 1:1.

  • 64'

    64'

    Prve izmjene kod Osijeka. Toure i Živković ušli su umjesto Mikolčića i Čoline.

    Prve izmjene kod Osijeka. Toure i Živković ušli su umjesto Mikolčića i Čoline.

  • 58'

    58'

    Prvi žuti karton na utakmici zaradio je Boune.

    Prvi žuti karton na utakmici zaradio je Boune.

  • 57'

    57'

    Dalekometni pokušaj Petrusenka brani Posavec.

    Dalekometni pokušaj Petrusenka brani Posavec.

vezane vijesti

SUPERSPORT HNL

SUPERSPORT HNL

Lokomotiva i Osijek remizirali u Maksimiru, pogledajte golove

LOKOMOTIVA
1:1
OSIJEK
OD 21:00

OD 21:00

Veliki derbi na Poljudu. Stigli sastavi za okršaj Hajduka i Rijeke
PRVI PUT POZVAN

PRVI PUT POZVAN

Dalić pozvao još jednog igrača; evo tko se uskoro priključuje Vatrenima

najpopularnije

Još vijesti