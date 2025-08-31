Lokomotiva i Osijek remizirali u Maksimiru, pogledajte golove

Poveli su gosti u 32. minuti nakon što je Nail Omerović zabio prvi gol Osijeka ove sezone, a izjednačio je Mbacke Diop u 66. minuti. Lokomotiva je treća s osam bodova, dok je Osijek deveti s tri boda, bodom više od posljednjeg Vukovara.
Prvu priliku na utakmici imala je Lokomotiva u osmoj minuti. Vasilj je prošao po lijevoj strani ubacivši pred vrata, no Vukovića je sa nekih 7-8 metara pucao pored desne vratnice. Uzvratio je Osijek u 12. minuti. Nakon ubačaja iz kornera, lopta je došla do Jelenića koji je pucao, no Posavec se dobro snašao i nogom obranio.
U 31. minuti ponovo prijeti Osijek. Guedes je prošao desnom stranom, idealno vratio loptu u sredinu za Mikolčića koji s deset metara pucao pokraj lijeve vratnice. Minutu kasnije gosti su poveli. Čolina je idealno proslijedio loptu u prazan prostor za Omerovića koji je izbjegao zaleđe, pobjegao domaćoj obrani i matirao istrčalog Posavca. Bio je to prvi gol Osijeka ove sezone nakon 392 minute igre.
Lokomotiva je uspjela izjednačiti u 66. minuti. Boune je ubacio s desne strane, Stojaković je glavom prebacio loptu na šest metara za Diopa koji je nogom matirao Malenicu.
Osijek u 79. minuti imalo lijepu priliku za novu prednost. Živković je došao pred Posaveca, no Diop je hrabrim i odlučnim uklizivanjem spriječio novi pogodak Osijeka.
-
90'
Kraj utakmice na Maksimiru. Osijek je stigao do prvog gola i prvog boda, ali sigurno neće biti zadovoljni.
-
90'
Igrat će se još četiri minute sučeve nadoknade.
-
86'
Posljednje dvije izmjene kod Lokomotive. Leovac i Žaper zamijenili su Krivaka i Dounea.
-
80'
Trajao je neko vrijeme pritisak Osijeka. No, sve je završilo bez konkretnog udarca.
-
76'
Novi problemi za Osijek. Hasić je legao na travnjak te je morao napustiti igru.
-
69'
Subotić je ušao umjesto Katića.
-
66'
GOOOL! Diop nakon puno odbijanja po kaznenom prostoru zabija za 1:1.
-
64'
Prve izmjene kod Osijeka. Toure i Živković ušli su umjesto Mikolčića i Čoline.
-
58'
Prvi žuti karton na utakmici zaradio je Boune.
-
57'
Dalekometni pokušaj Petrusenka brani Posavec.