Ne sjećamo se ovakve konkurencije u SHNL-u; pogledajte kakve se majstorije bore za nagradu

Sponzor rubrike
Stigle su nominacije za nagrade u veljači u Supersport HNL-u. Napetosti neće manjkati.
Petorica igrača našli su se u nominaciji za igrača mjeseca. Dinamo predvodi s trojicom igrača koji su pružili jako dobre partije u veljači, a to su Dion Drena Beljo, Miha Zajc i Luka Stojković. Rijekin predstavnik je Tiago Dantas, a Vukovarov Jakov Puljić.
Za trenera mjeseca konkuriraju Dinamov Mario Kovačević, Lokomotivin Nikica Jelavić i Varaždinov Nikola Šafarić.
Posebno je napeto u kategoriji gola mjeseca; zaista dugo nismo vidjeli takve prekrasne pokušaje na 'hrpi'. Leonard Žuta dominira s dva pogotka (jedan slobodnjak i jedna bomba s distance), a tu su još Lovro Banovec sa svojim škaricama, Dantas s nestvarnom trivelom i Iuri Tavares sa savršenim zaključkom prekrasne akcije protiv Hajduka. Teško se odlučiti između toliko remek-djela...
Što se obrana tiče, tu konkuriraju Marko Malenica, Denis Pintol, Josip Posavec i Oliver Zelenika s dvije intervencije.