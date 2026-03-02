fenomenalni golovi

Ne sjećamo se ovakve konkurencije u SHNL-u; pogledajte kakve se majstorije bore za nagradu

M.Š

02.03.2026 u 16:15

Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic/PIXSELL
Stigle su nominacije za nagrade u veljači u Supersport HNL-u. Napetosti neće manjkati.

Petorica igrača našli su se u nominaciji za igrača mjeseca. Dinamo predvodi s trojicom igrača koji su pružili jako dobre partije u veljači, a to su Dion Drena Beljo, Miha Zajc i Luka Stojković. Rijekin predstavnik je Tiago Dantas, a Vukovarov Jakov Puljić.

Za trenera mjeseca konkuriraju Dinamov Mario Kovačević, Lokomotivin Nikica Jelavić i Varaždinov Nikola Šafarić.

Posebno je napeto u kategoriji gola mjeseca; zaista dugo nismo vidjeli takve prekrasne pokušaje na 'hrpi'. Leonard Žuta dominira s dva pogotka (jedan slobodnjak i jedna bomba s distance), a tu su još Lovro Banovec sa svojim škaricama, Dantas s nestvarnom trivelom i Iuri Tavares sa savršenim zaključkom prekrasne akcije protiv Hajduka. Teško se odlučiti između toliko remek-djela...

Vukovar - Istra 3:2 (Banovec) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel
Rijeka - Slaven (2:2, Dantas 85') Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport
Varaždin - Hajduk (1:1, Tavares 40') Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport
Slaven Belupo - Lokomotiva 2-0 Žuta 90 Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport / Croatel
Vukovar - Slaven (0:1, Zuta 11') Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

Što se obrana tiče, tu konkuriraju Marko Malenica, Denis Pintol, Josip Posavec i Oliver Zelenika s dvije intervencije.

