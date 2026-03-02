Novi šok za Real; bez jednog od ključnih igrača do sredine travnja?

Alvaro Arbeloa pokušava izvući maksimum iz svoje ekipe i potvrditi da zaslužuje povjerenje na klupi Reala, ali posljednjih tjedana suočava se s nizom problema. Ozljede su desetkovale svlačionicu, a dodatni šok stigao je prošlog tjedna kada se ozlijedio i Kylian Mbappe.

Zbog toga je mladi strateg bio prisiljen posezati za kombinacijama u početnom sastavu i priliku davati igračima iz omladinskog pogona. U klubu su se nadali da će se situacija uskoro stabilizirati jer je najavljen povratak Judea Bellinghama, no stigla je nova neugodna vijest.

Španjolski mediji javljaju da oporavak engleskog reprezentativca ne ide predviđenom dinamikom. Prema pisanju Marce, njegov povratak na teren dodatno je odgođen jer se pokazalo da ozljeda nije u potpunosti sanirana.

Arbeloa će tako bez jednog od svojih ključnih igrača biti još najmanje mjesec dana. Informacije iz Španjolske sugeriraju da bi se Bellingham mogao vratiti tek sredinom travnja, što predstavlja ozbiljan udarac za Real u završnici sezone.

Englez se ozlijedio početkom mjeseca, a prvotne procjene govorile su o pauzi od nekoliko tjedana. Međutim, ozljeda zadnje lože pokazala se zahtjevnijom nego što se očekivalo. Do sada je propustio šest utakmica, a prema svemu sudeći izbivat će s terena još najmanje toliko.

Bellingham je već nekoliko sezona jedan od najvažnijih igrača Reala, a njegov izostanak itekako se osjeti u igri momčadi. U dosadašnjem dijelu sezone upisao je 28 nastupa uz šest pogodaka i četiri asistencije.

Za Real dolazi ključno razdoblje, a Arbeloa će morati pronaći rješenja bez dvojice važnih aduta.