Senzacija na pomolu? 'Mogu dati jednu ekskluzivu. Šarić nam se javio i najavio dolazak na trening'.

Uz Marija Hezonju, koji je bio odličan u obje utakmice, veliku pozornost privukao je i Dario Šarić, koji se nakon razlaza sa Sacramento Kingsima stavio na raspolaganje izborniku.

Trenutačno je bez kluba, a prije toga nije dugo bio na parketu - kao igrač.

No, to ga nije omelo, osim u samoj završnici utakmice u Bonnu kada mu je ponestalo snage.

Piše se već neko vrijeme kako bi Šarića mogli gledati na europskim parketima, no još nije poznato u kojem klubu. A dok taj odgovor dočekamo, Sportske novosti donijele su 'ekskluzivu'.

'Evo, mogu dati jednu ekskluzivu. Dario nam se javio i najavio dolazak na trening. Kad god došao, dobro je došao, sama njegova pojava u gradu i na Baldekinu velika je stvar za nas', s neskrivenim zadovoljstvom govori Jeronimo Šarin, trener Šibenke koju u završnom dijelu sezone čeka grčevita borba za ostanak u Premijer ligi.

Ovo, naravno, ne znači da ćemo Šarića u sljedećim mjesecima gledati na hrvatskim parketima; primarni motiv za treniranje sa Šibenkom mu je održavanje forme ususret ljetnom prijelaznom roku.