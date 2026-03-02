POVRATAK KUĆI

Senzacija na pomolu? 'Mogu dati jednu ekskluzivu. Šarić nam se javio i najavio dolazak na trening'.

S.Š.

02.03.2026 u 15:49

Dario Šarić
Dario Šarić Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Hrvatska košarkaška reprezentacija u dva je ogleda protiv Njemačke opet postala prekrasna priča. Jer u zagrebu je srušila aktualnog svjetskog prvaka (93:88), da bi u nedjeljnom uzvratu u Bonnu, nakon odlične predstave u završnici ipak posustala (89:91)

Uz Marija Hezonju, koji je bio odličan u obje utakmice, veliku pozornost privukao je i Dario Šarić, koji se nakon razlaza sa Sacramento Kingsima stavio na raspolaganje izborniku.

Trenutačno je bez kluba, a prije toga nije dugo bio na parketu - kao igrač.

No, to ga nije omelo, osim u samoj završnici utakmice u Bonnu kada mu je ponestalo snage.

Piše se već neko vrijeme kako bi Šarića mogli gledati na europskim parketima, no još nije poznato u kojem klubu. A dok taj odgovor dočekamo, Sportske novosti donijele su 'ekskluzivu'.

'Evo, mogu dati jednu ekskluzivu. Dario nam se javio i najavio dolazak na trening. Kad god došao, dobro je došao, sama njegova pojava u gradu i na Baldekinu velika je stvar za nas', s neskrivenim zadovoljstvom govori Jeronimo Šarin, trener Šibenke koju u završnom dijelu sezone čeka grčevita borba za ostanak u Premijer ligi.

Ovo, naravno, ne znači da ćemo Šarića u sljedećim mjesecima gledati na hrvatskim parketima; primarni motiv za treniranje sa Šibenkom mu je održavanje forme ususret ljetnom prijelaznom roku.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
POVRATAK KUĆI

POVRATAK KUĆI

Senzacija na pomolu? 'Mogu dati jednu ekskluzivu. Šarić nam se javio i najavio dolazak na trening'.
Grad u krizi

Grad u krizi

FIFA u problemu: Jedan od gradova odbija ugostiti Svjetsko prvenstvo
MUČI GA OZLJEDA

MUČI GA OZLJEDA

Problemi za Hajduk: Ključni igrač propušta Rijeku i Dinamo

najpopularnije

Još vijesti