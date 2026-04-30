Nottingham Forest iz penala svladao Aston Villu, Palace jednom nogom u finalu.

Na papiru najzanimljiviji dvoboj večeri igrao se u Engleskoj. Tamo je Nottingham Forest u prvoj utakmici polufinala s 1:0 svladao Aston Villu. Jedini pogodak na utakmici zabio je Chris Wood s bijele točke u 71. minuti.

U drugoj polufinalnoj utakmici Europske lige, Braga je s 2:1 svladala Freiburg za koji je hrvatski reprezentativac Igor Matanović odigrao 90 minuta.

Braga je povela već u osmoj minuti preko Tiknaza nakon sjajne akcije. Gosti iz Njemačke uzvratili su golom Vincenza Grifa svega osam minuta kasnije. U toj je akciji Matanović imao veliki utjecaj te je svojom predasistencijom najzaslužniji za pogodak.

Braga je imala sjajnu priliku za vodstvo pred sami kraj dijela, ali je Atubolu obranio kazneni udarac Zalazaru. Činilo se da neće biti pobjednika, ali Dorgeles u drugoj minuti nadoknade donosi prednost Portugalcima pred uzvrat.

U Konferencijskoj ligi, Crystal Palace je jednom nogom zagazio u finale. Momčad iz Londona je na gostovanju kod Šahtara slavila 3:1 i zaradila veliku prednost. Golove za Palace postigli su Sarr, Kamada i Larsen. Za domaćine je nakon kornera pogosio Očeretko.

U drugoj utakmici večeri, Rayo Vallecano je na domaćem terenu s minimalnih 1:0 svladao Starsbourg. Pogodak vrijedan prednosti postigao je Alemao u 54. minuti.

Svi uzvrati na rasporedu su za točno tjedan dana.