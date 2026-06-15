Strašno razočaranje u Nizozemskoj nakon velikog šoka: Evo što pišu tamošnji mediji

Momčad Ronalda Koemana povela je u 51. minuti golom Virgila van Dijka, ali Japan je samo šest minuta kasnije odgovorio preko Keita Nakamure. Oranje je u 64. minuti ponovno došao do prednosti, kada je pogodio Crysencio Summerville, no ni to nije bilo dovoljno za pobjedu.

Kazna je stigla u 89. minuti. Daichi Kamada zabio je za 2:2 i donio Japanu veliki bod, a Nizozemskoj ostavio osjećaj propuštene pobjede.

Upravo je taj dojam dominirao prvim reakcijama nizozemskih medija. Nije to bila katastrofa, ali bio je kiks. I to kiks koji boli jer je Nizozemska dvaput imala ono što se na startu velikog turnira najviše traži - rezultatsku kontrolu.

NOS: 'Oranje je dvaput ispustio vodstvo'

Nizozemski NOS najpreciznije je sažeo razočaranje naslovom: 'Nizozemska remizirala s Japanom - Oranje dvaput ispustio vodstvo.'

U liveblogu su nakon završetka utakmice kratko zaključili da je Nizozemska dvaput imala prednost i oba puta je izgubila. To će biti detalj koji će posebno smetati Koemanu, jer se radilo o utakmici u kojoj je njegova momčad mogla mirno otvoriti turnir.

Voetbal International bio je još oštriji u tonu. Kasno japansko izjednačenje opisao je kao 'mokerslag' za Oranje, što bi se najbliže moglo prevesti kao težak udarac ili udarac maljem. Njihov je zaključak bio jasan: Nizozemska je u završnici ispustila pobjedu protiv Japana na startu Svjetskog prvenstva.

FCUpdate išao je u istom smjeru i napisao da je Oranje dopustio da mu pobjeda protiv Japana 'isklizne' u prvoj utakmici SP-a. U njihovoj analizi stoji da je Nizozemska dugo bila na putu prema teško izborenoj pobjedi, ali je u završnici primila gol koji je potpuno promijenio dojam otvaranja turnira.

Japan ostao živ do kraja

Nizozemska je imala više lopte i dvaput vodila, ali Japan je još jednom pokazao ono po čemu je godinama prepoznatljiv: Disciplinu, strpljenje i sposobnost da ostane u utakmici do posljednje minute.

Podaci VoetbalPrimeura dodatno pokazuju da remi nije bio slučajan. Nizozemska je imala 60 posto posjeda, ali udarci su bili potpuno izjednačeni, 10:10. Oranje je imao šest udaraca u okvir, Japan tri, dok je očekivani broj golova bio vrlo nizak s obje strane - 0.8 za Nizozemsku i 0.5 za Japan.

Drugim riječima, Nizozemska jest imala kontrolu, ali nije stvorila dovoljno da bi utakmicu mirno zatvorila. A protiv Japana se takve stvari često plaćaju.

Posebno je bolan način na koji je došao drugi japanski gol. Kada primiš izjednačenje u 89. minuti nakon što si dvaput vodio, start turnira teško može ostaviti dobar okus, bez obzira na to što remi u prvom kolu ne mora biti presudan.

Nizozemska je u utakmicu ušla i s jednim velikim nizom: Imala je 16 susreta bez poraza u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva. Taj niz nije prekinut, ali je dojam daleko od idealnog. Posljednji put Oranje je u skupini izgubio još 1994. godine protiv Belgije, no protiv Japana je propustio napraviti važan korak prema mirnijem nastavku turnira.

Za Japan je ovo velik bod protiv snažnog protivnika. Za Nizozemsku, upozorenje već nakon prvog kola.

Koemanova momčad nije izgubila, ali reakcije iz Nizozemske jasno pokazuju da se ovaj remi doživljava kao propuštena prilika. Dvaput su imali prednost, dvaput su je ispustili i na kraju ostali bez pobjede koju su već vidjeli u svojim rukama.