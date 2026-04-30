Klub iz srca Slavonije koji čuva veliku priču: Upoznajte HNK Đakovo Croatiju

Svakog mjeseca objavljivat će se jedna emisija u kojoj će biti četiri reportaže iz malih sportskih sredina. Klub prvaka vraća fokus na ono najvažnije – mjesta gdje sport stvarno živi.

Iza svakog kluba stoje ljudi, zajednice i priče koje često ostaju neispričane. Klub prvaka daje im prostor i glas – da podijele svoje putove, izazove i uspjehe. Kroz te priče podsjećamo koliko sport znači, ne samo na velikim pozornicama, nego i tamo gdje sve počinje.

Priče ljudi, mjesta i klubova – o uspjehu i borbi, strasti i ljubavi koje pokreću sport i stvaraju temelje svake nove generacije sportaša. Kroz njih se vidi prava snaga zajedništva i ono što sport čini više od igre.

Jedan od takvih klubova je HNK Đakovo Croatia. Taj klub iz srca Slavonije bio je jedan od četiri kluba koja su obrađena u premijernoj emisiji Kluba prvaka.

Mali klub, velika priča

Croatia se trenutačno natječe u SuperSport 2. NL, odnosno u trećem rangu hrvatskog nogometa, ali iza sebe ima bogatu povijest. Nogomet u Đakovu igra se još od 1908. Klub je 1971. motiviran Hrvatskim proljećem preimenovan u Croatia što je u tim političkim okvirima bio itekako hrabar potez.

Uz seniorsku ekipu, tu je i škola nogometa koja okuplja mlade iz cijelog grada kako bi zajedno s klubom i zajednicom rasli uz sport. Ta djeca jednog dana bit će budućnost kluba, ali i grada u kojem žive. Zanimljivi prilog o ovom malom, ali itekako velikom klubu mogli ste gledati od 20 sati na MAXSportu u emisiji Klub prvaka powered by PSK.

Ako ste prilog propustili, možete ga pronaći na YouTubeu MAXSporta ili na dnu ovog članka. Cilj Kluba prvaka je obići što više 'malih' klubova koji, osim što su sportski kolektivi, igraju i važnu ulogu u svojim lokalnim zajednicama.

Ideja Kluba prvaka nije samo poticanje mentaliteta prvaka nego i promocija kvalitete življenja u lokalnim zajednicama. Jer, to su mjesta gdje ne samo počinju prvaci, nego gdje se stvaraju i odgajaju budući ljudi, koji će dalje doprinositi društvu.