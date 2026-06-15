Ovo je jedan od najluđih podataka SP-a: Pet izbornika na ovom Mundijalu rođeno je u istoj pokrajini

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Svjetsko prvenstvo 2026. donijelo je zanimljiv argentinski fenomen na klupama reprezentacija. Među izbornicima na turniru nalazi se čak šest argentinskih trenera, a posebno je nevjerojatan podatak da ih je pet rođeno u istoj argentinskoj pokrajini - Santa Feu.
Jedan od njih je Sebastián Beccacece, izbornik Ekvadora, koji je dio te impresivne argentinske trenerske skupine na Mundijalu.
Od šest argentinskih trenera na Svjetskom prvenstvu 2026., njih pet dolazi iz pokrajine Santa Fe.
Marcelo Bielsa i Sebastián Beccacece rođeni su u Rosariju, Lionel Scaloni u Pujatu, Gustavo Alfaro u Rafaeli, a Mauricio Pochettino u Murphyju.
To znači da jedna argentinska pokrajina na ovom SP-u ima gotovo cijelu malu trenersku reprezentaciju.
Podatak je posebno zanimljiv jer se Santa Fe još jednom potvrđuje kao jedno od najvažnijih nogometnih područja Argentine. Rosario je već desetljećima simbol nogometne strasti, grad iz kojeg su potekla neka od najvećih imena argentinskog nogometa, a sada se ta priča proširila i na trenerske klupe.
Argentinska škola na velikoj sceni
Argentinski treneri već dugo imaju snažan utjecaj u svjetskom nogometu, ali ovakva koncentracija na jednom Svjetskom prvenstvu posebno je upečatljiva.
Bielsa je jedno od najutjecajnijih trenerskih imena posljednjih desetljeća, Scaloni je s Argentinom osvojio Svjetsko prvenstvo 2022., Pochettino ima veliko iskustvo u europskom nogometu, Alfaro je poznat po reprezentativnom radu, a Beccacece pripada generaciji trenera koja je rasla uz snažan utjecaj bielsističke škole.
Zato ovaj podatak nije samo geografska zanimljivost. On govori i o širini argentinske trenerske škole, koja je na SP-u 2026. dobila posebno vidljiv prostor.
Dok se na terenu bore reprezentacije iz cijelog svijeta, uz aut-liniju će se itekako prepoznavati argentinski rukopis. A jedan njegov velik dio dolazi iz Santa Fea.