Ovo je jedan od najluđih podataka SP-a: Pet izbornika na ovom Mundijalu rođeno je u istoj pokrajini

Jedan od njih je Sebastián Beccacece, izbornik Ekvadora, koji je dio te impresivne argentinske trenerske skupine na Mundijalu.

Od šest argentinskih trenera na Svjetskom prvenstvu 2026., njih pet dolazi iz pokrajine Santa Fe.

Marcelo Bielsa i Sebastián Beccacece rođeni su u Rosariju, Lionel Scaloni u Pujatu, Gustavo Alfaro u Rafaeli, a Mauricio Pochettino u Murphyju.

To znači da jedna argentinska pokrajina na ovom SP-u ima gotovo cijelu malu trenersku reprezentaciju.

Podatak je posebno zanimljiv jer se Santa Fe još jednom potvrđuje kao jedno od najvažnijih nogometnih područja Argentine. Rosario je već desetljećima simbol nogometne strasti, grad iz kojeg su potekla neka od najvećih imena argentinskog nogometa, a sada se ta priča proširila i na trenerske klupe.