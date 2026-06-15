Novo pravilo izazvalo kaos na SP-u: Zvijezda od 100 milijuna izgubila živce i divljala

Prema novim pravilima, svi igrači u polju kojima medicinsko osoblje intervenira tijekom utakmice moraju nakon nastavka igre ostati izvan terena najmanje 60 sekundi. Caicedo, čini se, nije bio upoznat s tom promjenom, pa je burno reagirao prema pomoćnom sucu uz aut-liniju.

Tamo u prvom dijelu nismo vidjeli golove, ali smo zato vidjeli povijesnu primjenu novog pravila. Ekvadorska zvijdzda i igrač Chelseaja Moises Caicedo je ušao u povijest kao prvi igrač na ovom Svjetskom prvenstvu koji je, prema novom pravilu, morao provesti najmanje jednu minutu izvan igre nakon što mu je na terenu pružena liječnička pomoć.

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24-godišnji Caicedo je karijeru započeo u ekvadorskom Independienteu od kuda je 2021. prodan u Brighton za gotovo 30 milijuna eura. Nije mu trebalo dugo da krene briljirati u Engleskoj gdje je brzo skrenuo pažnju velikana na sebe.

Najkonkretniji je bio Chelsea koji ga je u ljeto 2023. platio čak 116 milijuna eura. Tamo je Caicedo nastavio s vrlo dobrim igrama te se prometnuo u jednog od najboljih veznjaka Premier lige. Trenutačno prema Transfermarktu vrijedi 100 milijuna eura.

Puno novih pravila

Novi set pravila usmjeren je prije svega na suzbijanje tzv. krađe vremena, što je posljednjih sezona sve češća tema među navijačima, trenerima i sucima. Prema odobrenim pravilima, igrač koji izlazi iz igre imat će samo 10 sekundi da napusti teren.

Ako to ne učini u zadanom roku, njegova zamjena neće smjeti odmah ući, nego će morati pričekati jednu minutu prije ulaska na travnjak. Promjene se odnose i na izvođenje auta. Ubacivanje sa strane morat će se izvesti unutar pet sekundi, a u protivnom će lopta pripasti suparničkoj momčadi.

Još jedna važna novost tiče se igrača koji primaju liječničku pomoć. Nakon intervencije medicinskog osoblja morat će izaći iz igre i pričekati jednu minutu prije povratka na teren.

Posebnu pozornost izazvala je odluka da VAR ubuduće može intervenirati i kod drugog žutog kartona, kao i kod odluka o kornerima, ali samo u slučaju očite sudačke pogreške. Dosad je videosustav mogao reagirati samo kod izravnog crvenog kartona, zaleđa, jedanaesteraca i situacija vezanih uz pogodak.

Mnogi navijači pozdravljaju ovakav smjer jer smatraju da će utakmice biti dinamičnije, s manje prekida i manje prostora za taktiziranje. Stroža pravila, vjeruju zagovornici promjena, mogla bi ići u prilog momčadima koje žele igrati napadački i držati visok ritam.

S druge strane, dio nogometne javnosti upozorava da bi takav pristup mogao dovesti do pretjeranog kažnjavanja i dodatno opteretiti suce. Svaka procjena o tome je li igrač namjerno odugovlačio pri izmjeni ili izvođenju auta mogla bi izravno utjecati na tijek susreta.

VAR na prvenstvu ima veće ovlasti

Podsjetimo, VAR na ovom Svjetskom prvenstvu prvi put u povijesti ima veće ovlasti. Nova pravila omogućit će VAR-u da reagira i u situacijama kada je korner očito pogrešno dosuđen, ali samo ako se odluka može ispraviti bez nepotrebnog odugovlačenja nastavka utakmice.

Osim toga, VAR će moći poništiti pogrešno dodijeljeni drugi žuti karton, ispraviti situacije u kojima je karton ili sankcija dodijeljena pogrešnom igraču te upozoriti suca na prekršaje koji su se dogodili neposredno prije izvođenja prekida, primjerice na nedopuštene blokove kod kornera.