Japanski izbornik nije mogao zaustaviti suze. Neki kažu da je plakao zbog Hrvatske...

slomile ga emocije

Japanski izbornik nije mogao zaustaviti suze. Neki kažu da je plakao zbog Hrvatske...

  • I.Ž.
  • Zadnja izmjena 15.06.2026 01:42
  • Objavljeno 15.06.2026 u 01:39
Hajime Moriyasu Japan izbornik
Hajime Moriyasu Japan izbornik Izvor: Profimedia / Autor: Marcel van Dorst / DeFodi Images / Profimedia
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U prvoj utakmici skupine F na SP-u Nizozemska i Japan su u Dallasu odigrali 2:2. Golove za Nizozemsku zabili su Van Dijk (51) i Summerville (64), dok su strijelci za Japan bili Nakamura (57) i Kamada (89). No, ono najzanimljivije dogodilo se prije početka samog susreta

Jedan od najdirljivijih trenutaka dosadašnjeg Svjetskog prvenstva dogodio se uoči dvoboja Japana i Nizozemske, kada japanski izbornik Hajime Moriyasu nije uspio suspregnuti emocije tijekom intoniranja nacionalne himne.

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Kamere su zabilježile Moriyasua sa suzama u očima neposredno prije početka utakmice, a emotivna reakcija brzo je postala tema razgovora među navijačima diljem svijeta.

Mnogi smatraju kako su ga preplavila sjećanja na bolnu eliminaciju Japana u osmini finala Svjetskog prvenstva u Katru 2022. kad ih je nakon drame penala izbacila Hrvatska, ali i ponos zbog nove generacije igrača koja želi ostvariti najveći uspjeh u povijesti japanskog nogometa.

Nizozemska - Japan, nogomet, SP, 14.6.2026.
  • Nizozemska - Japan, nogomet, SP, 14.6.2026.
  • Nizozemska - Japan, nogomet, SP, 14.6.2026.
  • Nizozemska - Japan, nogomet, SP, 14.6.2026.
  • Nizozemska - Japan, nogomet, SP, 14.6.2026.
  • Nizozemska - Japan, nogomet, SP, 14.6.2026.
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Nizozemska - Japan, nogomet, SP, 14.6.2026. Izvor: EPA / Autor: ALBERT PENA

Njegova momčad potom je na terenu pokazala karakter i osvojila vrijedan bod protiv favorizirane Nizozemske odigravši spektakularnih 2:2.

Emotivni Moriyasu tako je još jednom pokazao koliko mu znači vođenje nacionalne momčadi te koliko su Svjetska prvenstva puno više od običnog nogometnog natjecanja.

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