Japanski izbornik nije mogao zaustaviti suze. Neki kažu da je plakao zbog Hrvatske...

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U prvoj utakmici skupine F na SP-u Nizozemska i Japan su u Dallasu odigrali 2:2. Golove za Nizozemsku zabili su Van Dijk (51) i Summerville (64), dok su strijelci za Japan bili Nakamura (57) i Kamada (89). No, ono najzanimljivije dogodilo se prije početka samog susreta
Jedan od najdirljivijih trenutaka dosadašnjeg Svjetskog prvenstva dogodio se uoči dvoboja Japana i Nizozemske, kada japanski izbornik Hajime Moriyasu nije uspio suspregnuti emocije tijekom intoniranja nacionalne himne.
Kamere su zabilježile Moriyasua sa suzama u očima neposredno prije početka utakmice, a emotivna reakcija brzo je postala tema razgovora među navijačima diljem svijeta.
Mnogi smatraju kako su ga preplavila sjećanja na bolnu eliminaciju Japana u osmini finala Svjetskog prvenstva u Katru 2022. kad ih je nakon drame penala izbacila Hrvatska, ali i ponos zbog nove generacije igrača koja želi ostvariti najveći uspjeh u povijesti japanskog nogometa.
Njegova momčad potom je na terenu pokazala karakter i osvojila vrijedan bod protiv favorizirane Nizozemske odigravši spektakularnih 2:2.
Emotivni Moriyasu tako je još jednom pokazao koliko mu znači vođenje nacionalne momčadi te koliko su Svjetska prvenstva puno više od običnog nogometnog natjecanja.