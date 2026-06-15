Japanski izbornik nije mogao zaustaviti suze. Neki kažu da je plakao zbog Hrvatske...

U prvoj utakmici skupine F na SP-u Nizozemska i Japan su u Dallasu odigrali 2:2. Golove za Nizozemsku zabili su Van Dijk (51) i Summerville (64), dok su strijelci za Japan bili Nakamura (57) i Kamada (89). No, ono najzanimljivije dogodilo se prije početka samog susreta

Jedan od najdirljivijih trenutaka dosadašnjeg Svjetskog prvenstva dogodio se uoči dvoboja Japana i Nizozemske, kada japanski izbornik Hajime Moriyasu nije uspio suspregnuti emocije tijekom intoniranja nacionalne himne.

Kamere su zabilježile Moriyasua sa suzama u očima neposredno prije početka utakmice, a emotivna reakcija brzo je postala tema razgovora među navijačima diljem svijeta.

Mnogi smatraju kako su ga preplavila sjećanja na bolnu eliminaciju Japana u osmini finala Svjetskog prvenstva u Katru 2022. kad ih je nakon drame penala izbacila Hrvatska, ali i ponos zbog nove generacije igrača koja želi ostvariti najveći uspjeh u povijesti japanskog nogometa.

Nizozemska - Japan, nogomet, SP, 14.6.2026. Izvor: EPA / Autor: ALBERT PENA







+15 Nizozemska - Japan, nogomet, SP, 14.6.2026. Izvor: EPA / Autor: ALBERT PENA

Njegova momčad potom je na terenu pokazala karakter i osvojila vrijedan bod protiv favorizirane Nizozemske odigravši spektakularnih 2:2.

Pure passion. Pure pride. ❤️🇯🇵



Hajime Moriyasu in tears during Japan's national anthem. pic.twitter.com/gmJ1dxwLm1 — World Cup 2026 (@ofootball__) June 14, 2026