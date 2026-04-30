Dinamo ga ne pamti po dobrom: Sada dolazi u BiH velikana

Kako piše Sportnews , na Grbavici bi važne uloge trebali preuzeti Ivan Prelec i Marko Marić . Prema istom izvoru, Prelec je kandidat za novog trenera Željezničara, dok bi Marić trebao preuzeti funkciju sportskog direktora.

Klub s kultne Grbavice trenutačno je tek šesti u prvenstvu Bosne i Hercegovine, koje broji deset klubova. Nakon 31 odigranog kola Željezničar ima samo devet pobjeda, uz 11 remija i 11 poraza.

Takav učinak ostavio je sarajevsku momčad daleko od borbe za mjesta koja vode u europska natjecanja, pa se sve više čini da klub već sada razmišlja o velikim promjenama uoči nove sezone.

Hrvatski dvojac kao temelj novog projekta

Uprava Željezničara, čini se, želi napraviti ozbiljan zaokret u sportskom segmentu. Prema informacijama Sportnewsa, ključne bi uloge trebale pripasti hrvatskom dvojcu - Marku Mariću i Ivanu Prelecu.

Marić bi kao sportski direktor bio zadužen za slaganje momčadi i sportske politike kluba, dok bi Prelec trebao preuzeti klupu i voditi momčad u novom ciklusu.

Marić je hrvatskoj javnosti najpoznatiji po radu u Dinamu, gdje je funkciju sportskog direktora obnašao od ožujka 2024. do veljače 2025. godine. Smijenjen je usred prijelaznog roka, a njegov mandat obilježili su brojni dolasci igrača.

Najveći ulazni transfer za vrijeme njegova mandata bio je dolazak stopera Nike Galešića iz Rijeke, za kojeg je Dinamo platio tri milijuna eura. U tom su razdoblju u Dinamo stigli i Nathanaël Mbuku, Juan Cordoba, Wilfried Kanga, Marko Pjaca, Lukas Kačavenda, Nikola Čavlina, Jan Oliveras, Raul Torrente, Samy Mmaee, Ivan Filipović i Bartol Franjić.

Mnogi od tih igrača su se pokazali kao promašaji te su napustili klub ili su daleko od trenutačnog igračkog kadra.

Ivan Prelec bez angažmana je od studenog 2025., kada je napustio danski Vejle, klub koji je vodio u dva navrata. U dosadašnjoj trenerskoj karijeri samostalno je vodio Goricu, Istru 1961 i drugu momčad Dinama, bio je pomoćni trener u Legiji iz Varšave, a od 2014. do 2017. radio je i u omladinskoj školi Dinama.