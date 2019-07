Nogometaši Hajduka ne mogu biti kažnjeni za europsku sramotu; evo zašto ih uprava ne smije udariti po džepu

Zanimljivo je bilo na novinskoj konferenciji Hajduka na kojoj se otkrilo kako igrači ne mogu biti novčano kažnjeni za europski debakl odnosno ispadanje u prvom pretkolu Europske lige

Očekivala se sjeća glava na Poljudu, a na kraju je za sve platio samo trener Siniša Oreščanin. On je postao bivši dok su preživjeli predsjednik Marin Brbić kao i sportski direktor Saša Bjelanović koji su i na sebe preuzeli dio krivice te ponudili mandate na raspolaganje koje je Nadzorni odbor odbio.

Naime, potegnulo se pitanje hoće li nogometaši Hajduka biti novčano kažnjeni, kao što je to bio nekad običaj u slučaju loših rezultata odnosno očajne igre. No to se više ne može dogoditi, jer kako je rekao predsjednik Brbić u pravilniku splitskog kluba sada imaju pravilo prema kojem se igrači ne mogu kažnjavati za prikazano na terenu( pa makar oni i šetali), nego ih se može novčano kazniti samo za nekakve incidente na terenu ili izvan njega.