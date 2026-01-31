Njemački izbornik dobio urnebesan poklon uoči finala Europskog prvenstva

Sponzor rubrike
Ulazak u finale Europskog prvenstva donosi i određenu dozu opuštanja, pa se čak i pogreške iz prošlosti mogu pretvoriti u dobru šalu. Upravo to doživio je njemački izbornik Alfred Gislason nakon pobjede Njemačke protiv Hrvatske (31:28) u polufinalu.
U studiju njemačke televizije ARD vladala je izvrsna atmosfera, a Gislason je bio gost emisije u kojoj su ga dočekali voditelj Alexander Schlüter i rukometni stručnjak Dominik Klein. Tom prilikom uručili su mu poklon koji je izazvao salve smijeha - uključujući i kod samog izbornika.
Gislason je na dar dobio crveni gumb za minutu odmora, postavljen na malu zlatnu kutiju. Jasna je to bila aluzija na njegovu veliku pogrešku ranije na prvenstvu, koja je tada izazvala brojne kritike u njemačkoj javnosti. 'Alfrede, znaš što se dogodilo. Sada je sve usmjereno samo na zlato. Izvoli, možeš vježbati', rekao je kroz smijeh Klein.
Podsjetimo, tijekom utakmice skupine protiv Srbije Njemačka je bila u velikim problemima. Tri minute prije kraja Juri Knorr pogodio je za izjednačenje, no samo djelić sekunde ranije Gislason je pozvao minutu odmora. Zbog toga je pogodak poništen, a Njemačka je na kraju izgubila.
Ta odluka izazvala je snažne reakcije u njemačkim medijima. Bivši reprezentativac Michael Kraus ocijenio je da je Gislason tada vodio momčad 'doista loše', dok je vratar Andreas Wolff potez nazvao 'nespretnim'. I sam Gislason kasnije je priznao da je pogriješio.
No sve je to sada palo u drugi plan. Ulazak u finale promijenio je raspoloženje, a šala iz studija ARD-a naišla je na odličan prijem. 'Fantastično. Ovo je jedno od najboljih trofeja koje sam ikad dobio', rekao je Gislason, koji je fotografiju poklona objavio i na društvenim mrežama.
U istom tonu nastavio je i pred novinarima. 'Zatražit ću da u sljedećoj utakmici imam četiri timeouta', našalio se njemački izbornik uoči finala.