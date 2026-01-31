Njemački izbornik dobio urnebesan poklon uoči finala Europskog prvenstva

U studiju njemačke televizije ARD vladala je izvrsna atmosfera, a Gislason je bio gost emisije u kojoj su ga dočekali voditelj Alexander Schlüter i rukometni stručnjak Dominik Klein. Tom prilikom uručili su mu poklon koji je izazvao salve smijeha - uključujući i kod samog izbornika.

Gislason je na dar dobio crveni gumb za minutu odmora, postavljen na malu zlatnu kutiju. Jasna je to bila aluzija na njegovu veliku pogrešku ranije na prvenstvu, koja je tada izazvala brojne kritike u njemačkoj javnosti. 'Alfrede, znaš što se dogodilo. Sada je sve usmjereno samo na zlato. Izvoli, možeš vježbati', rekao je kroz smijeh Klein.

Podsjetimo, tijekom utakmice skupine protiv Srbije Njemačka je bila u velikim problemima. Tri minute prije kraja Juri Knorr pogodio je za izjednačenje, no samo djelić sekunde ranije Gislason je pozvao minutu odmora. Zbog toga je pogodak poništen, a Njemačka je na kraju izgubila.