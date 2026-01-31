Legenda o hrvatskom reprezentativcu: 'Ne pamtim da sam ikad vidio nešto slično'

Pivot Sesveta odigrao je nevjerojatno prvenstvo i nema nijedan promašaj. Imao je 18 pokušaja prema suparničkom golu i zabio 18 golova.

'Ne sjećam se ni ja da je netko debitirao sa 100 posto, stvarno ne pamtim, ali me to uopće ne čudi. On je lani u Europskoj ligi imao učinak 31/32 i taj je zadnji promašaj imao u zadnjem šutu u zadnjoj utakmici. To je Raužan. Moje je mišljenje da je trebao biti "unutra" i na SP -u', rekao je legendarni hrvatski pivot Igor Vori, Raužanov trener u Sesvetama.

'Još dok je bio u mlađim kategorijama, ja sam ga uočio i radio s njim. A on je pokazao i veliku samoinicijativu, radio je individualno na sebi, na "fizici" i to mu se sve sada vratilo. Rad ga je doveo tu gdje je sada. Ogroman je potencijal, ali mora nastaviti "rintati" i dalje kao do sada, sad tek treba još pojačati i bit će među boljim pivotima na svijetu, siguran sam. Može igrati u oba pravca, trojku i četvorku u obrani. Tih njegovih 18/18 je čudo', rekao je Vori za Sportske novosti.

Sljedeće sezone Raužan će nositi dres Zagreba.