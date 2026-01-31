Legenda o hrvatskom reprezentativcu: 'Ne pamtim da sam ikad vidio nešto slično'

OTKRIĆE EURA

Legenda o hrvatskom reprezentativcu: 'Ne pamtim da sam ikad vidio nešto slično'

  • A.H.
  • Zadnja izmjena 31.01.2026 22:10
  • Objavljeno 31.01.2026 u 22:10
Zlatko Raužan
Zlatko Raužan Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Hrvatska u nedjelju igra za broncu na Europskom prvenstvu protiv Islanda, a jedan od hrvatskih junaka na ovom natjecanju je Zlatko Raužan.

Pivot Sesveta odigrao je nevjerojatno prvenstvo i nema nijedan promašaj. Imao je 18 pokušaja prema suparničkom golu i zabio 18 golova.

'Ne sjećam se ni ja da je netko debitirao sa 100 posto, stvarno ne pamtim, ali me to uopće ne čudi. On je lani u Europskoj ligi imao učinak 31/32 i taj je zadnji promašaj imao u zadnjem šutu u zadnjoj utakmici. To je Raužan. Moje je mišljenje da je trebao biti "unutra" i na SP -u', rekao je legendarni hrvatski pivot Igor Vori, Raužanov trener u Sesvetama.

'Još dok je bio u mlađim kategorijama, ja sam ga uočio i radio s njim. A on je pokazao i veliku samoinicijativu, radio je individualno na sebi, na "fizici" i to mu se sve sada vratilo. Rad ga je doveo tu gdje je sada. Ogroman je potencijal, ali mora nastaviti "rintati" i dalje kao do sada, sad tek treba još pojačati i bit će među boljim pivotima na svijetu, siguran sam. Može igrati u oba pravca, trojku i četvorku u obrani. Tih njegovih 18/18 je čudo', rekao je Vori za Sportske novosti.

Sljedeće sezone Raužan će nositi dres Zagreba.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NAPUSTIO DINAMO

NAPUSTIO DINAMO

Boban se porukom oprostio od Villara: Evo koliko je Dinamo izgubio novca na njemu u pet mjeseci
supersport hnl

supersport hnl

Evo kad Hajduk i Dinamo igraju najveći hrvatski derbi; potvrđen je datum
ZANIMLJIVA OBJAVA

ZANIMLJIVA OBJAVA

Što je ovim htio reći? Mudražija odgovorio na Dinamovu objavu o transferu

najpopularnije

Još vijesti