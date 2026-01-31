rukometašice

Pogledajte kako je završio najveći hrvatski rukometni derbi; gošće su uvjerljivo slavile

I.Ž./Hina

31.01.2026 u 21:57

Lokomotiva Podravka
Lokomotiva Podravka Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Rukometašice koprivničke Podravke s uvjerljivih su 30:24 (13:11) svladale Lokomotivu u najvećem derbiju ženske Hrvatske rukometne lige, koji je u subotu odigran u zagrebačkoj dvorani Trešnjevka, popularnoj Kutiji šibica

Ekipa Ivice Obrvana je bila u prednosti cijelim tijekom dvoboja. Na poluvremenu je ta prednost bila dva gola (13:11), a do najvećih +8 (27:19) koprivničke rukometašice su došle u 52. minuti, kad je bilo potpuno jasno da će Podravka ostati jedina neporažena ekipa u domaćem prvenstvu.

vezane vijesti

Matea Pletikosić je s 11 golova bila najefikasnija igračica utakmice, pet golova je postigla Sara Šenvald, a četiri Aleksandra Olek. Briljirala je golmanica Podravke Lucija Bešen, koja je imala 18 obrana (18/41).

U ekipi Silvija Ivandije sa sedam golova je najefikasnija bila Paula Posavec. Četiri gola je postigla Iva Zrilić, a tri Stela Posavec.

Lokomotiva - Podravka 24:30 rukometašice SAŽETAK Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport / Croatel

Podravka je iz 12 nastupa osvojila maksimalna 24 boda, a toliko ih ima i Lokomotiva, uz utakmicu više. Na trećem mjestu je Zrinski iz Čakovca s 19 bodova. 

Tablice omogućuje Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NAPUSTIO DINAMO

NAPUSTIO DINAMO

Boban se porukom oprostio od Villara: Evo koliko je Dinamo izgubio novca na njemu u pet mjeseci
supersport hnl

supersport hnl

Evo kad Hajduk i Dinamo igraju najveći hrvatski derbi; potvrđen je datum
ZANIMLJIVA OBJAVA

ZANIMLJIVA OBJAVA

Što je ovim htio reći? Mudražija odgovorio na Dinamovu objavu o transferu

najpopularnije

Još vijesti