Pogledajte kako je završio najveći hrvatski rukometni derbi; gošće su uvjerljivo slavile

Sponzor rubrike
Sponzor rubrike
Rukometašice koprivničke Podravke s uvjerljivih su 30:24 (13:11) svladale Lokomotivu u najvećem derbiju ženske Hrvatske rukometne lige, koji je u subotu odigran u zagrebačkoj dvorani Trešnjevka, popularnoj Kutiji šibica
Ekipa Ivice Obrvana je bila u prednosti cijelim tijekom dvoboja. Na poluvremenu je ta prednost bila dva gola (13:11), a do najvećih +8 (27:19) koprivničke rukometašice su došle u 52. minuti, kad je bilo potpuno jasno da će Podravka ostati jedina neporažena ekipa u domaćem prvenstvu.
Matea Pletikosić je s 11 golova bila najefikasnija igračica utakmice, pet golova je postigla Sara Šenvald, a četiri Aleksandra Olek. Briljirala je golmanica Podravke Lucija Bešen, koja je imala 18 obrana (18/41).
U ekipi Silvija Ivandije sa sedam golova je najefikasnija bila Paula Posavec. Četiri gola je postigla Iva Zrilić, a tri Stela Posavec.
Podravka je iz 12 nastupa osvojila maksimalna 24 boda, a toliko ih ima i Lokomotiva, uz utakmicu više. Na trećem mjestu je Zrinski iz Čakovca s 19 bodova.