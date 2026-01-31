Pogledajte kako je završio najveći hrvatski rukometni derbi; gošće su uvjerljivo slavile

Ekipa Ivice Obrvana je bila u prednosti cijelim tijekom dvoboja. Na poluvremenu je ta prednost bila dva gola (13:11), a do najvećih +8 (27:19) koprivničke rukometašice su došle u 52. minuti, kad je bilo potpuno jasno da će Podravka ostati jedina neporažena ekipa u domaćem prvenstvu.

Matea Pletikosić je s 11 golova bila najefikasnija igračica utakmice, pet golova je postigla Sara Šenvald, a četiri Aleksandra Olek. Briljirala je golmanica Podravke Lucija Bešen, koja je imala 18 obrana (18/41).

U ekipi Silvija Ivandije sa sedam golova je najefikasnija bila Paula Posavec. Četiri gola je postigla Iva Zrilić, a tri Stela Posavec.