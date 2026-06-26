Hrvatska je noćas čekala pomoć Japana, ali nije je dočekala: Vatrenima je sada sve još jasnije

Obala Bjelokosti svoj je posao odradila. Pobjedom protiv Curaçaa pomogla je i sebi i Hrvatskoj, jer je jednog potencijalnog konkurenta ostavila daleko iza u borbi trećeplasiranih. Njemačka, međutim, nije pomogla Vatrenima. Porazom od Ekvadora zakomplicirala je situaciju jer je Ekvador otišao na četiri boda i dodatno pojačao konkurenciju.

Japan poveo, ali nada je brzo nestala

Šanse da Hrvatska u slučaju poraza od Gane može preskočiti Švedsku ionako nisu bile velike. Šveđani su prije utakmice s Japanom imali tri boda i gol-razliku 0, pa je Hrvatskoj trebala uvjerljiva japanska pobjeda kako bi se taj rasplet ozbiljnije otvorio.

Japan je poveo i na trenutak dao nadu da bi se moglo dogoditi baš ono što Hrvatskoj treba. No Švedska je brzo izjednačila i tu je priči praktički bio kraj. Takav rasplet nije donio Vatrenima dodatni prostor kakvom su se mogli nadati.

Rezultat utakmice Japana i Švedske zato je još jednom podsjetio Hrvatsku na najvažniju stvar: Najbolji put i dalje je onaj koji sama kontrolira.

A taj put vodi preko Gane.

Još se čeka Australija - Paragvaj

Hrvatska zato mora nastaviti pratiti i ostale utakmice koje mogu utjecati na poredak trećeplasiranih reprezentacija. Posebno važan bit će susret Australije i Paragvaja.

Vatrenima ne odgovara remi u toj utakmici, jer bi tada obje reprezentacije došle do četiri boda i dodatno pojačale konkurenciju u borbi za nokaut-fazu. Hrvatska u tom slučaju ne bi imala puno prostora za mirne kalkulacije ako protiv Gane ne ostvari rezultat koji joj treba.

Sve to pokazuje koliko je novi format Svjetskog prvenstva nezgodan. Jedan rezultat otvori vrata, drugi ih zatvori, treći sve ponovno zakomplicira. Hrvatska je već dobila jednu dobru vijest kroz pobjedu Obale Bjelokosti, ali poraz Njemačke od Ekvadora i rasplet Japana i Švedske nisu joj donijeli ono čemu se nadala.

Hrvatska mora gledati sebe

Unatoč svim tim kalkulacijama, najvažnija hrvatska računica ostaje jednostavna. Hrvatska u subotu protiv Gane igra utakmicu u kojoj može sama riješiti sve.

Pobjeda sigurno vodi Vatrene u nokaut-fazu. Remi također otvara prolaz, bez potrebe za velikim čekanjem i dramom oko drugih skupina. Sve ostalo znači kalkulacije, gledanje tablica trećeplasiranih i puno neugodniju borbu s konkurentima iz drugih skupina.

Zato je poruka nakon novih raspleta jasna: Hrvatska može pratiti tuđe rezultate, ali ne smije ovisiti o njima. A ako želi mir, odgovor je samo jedan - protiv Gane mora uzeti rezultat koji je vodi dalje.