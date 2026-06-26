Što se događa kod jednog od favorita SP-a? Izbornik se nakon senzacije javno svađa s igračima i novinarima

'Imao sam osjećaj da su oni to željeli više od nas', poručio je njemački napadač.

Deniz Undav, strijelac golova protiv Obale Bjelokosti i Curaçaa, bio je vrlo izravan.

Ekvador je slavio zasluženo, izborio prolazak i poslao ozbiljno upozorenje reprezentaciji koja je u turnir ušla s velikim ambicijama. Njemački mediji nakon utakmice nisu štedjeli svoju momčad, a posebno se izdvojio raskorak između onoga što su govorili igrači i onoga što je nakon susreta tvrdio izbornik.

Sličan ton imao je i Joshua Kimmich, koji je nakon poraza otvoreno govorio o stvarima koje ga najviše ljute. Bild je njegovu reakciju izvukao kroz naslov 'Ono što me najviše ljuti...', ističući da je kapetan bio puno kritičniji od izbornika.

Nagelsmann nije htio čuti za manjak želje

Nagelsmann je, međutim, potpuno odbacio tezu da je Ekvador pokazao veću glad i energiju od njegove momčadi. Nakon utakmice bio je vidno nervozan, posebno kada ga je Johannes B. Kerner u programu MagentaTV-a pitao je li siguran prolazak utjecao na njemački angažman.

'Ekvador je to želio više od nas? To je glupost', rekao je Nagelsmann.

Bild je taj trenutak opisao naslovom 'Nagelsmann ljutit na Kernera', naglašavajući kako je njemački izbornik reagirao iznervirano i pokušao zaštititi momčad od optužbi da nije dala sve od sebe.

Upravo je taj raskorak najviše odjeknuo. Igrači su govorili o manjku energije i želje, a izbornik je takvu interpretaciju odmah pokušao srušiti. Nakon poraza koji je ionako uzdrmao dojam o Njemačkoj, to je otvorilo dodatna pitanja o stanju u svlačionici.

Sky: Ovo je upozorenje koje se ne može ignorirati

Sky Sport Germany poraz je opisao kao ozbiljan alarm uoči nokaut-faze. Njihova ocjena bila je vrlo jasna: Zasluženi poraz 1:2 od Ekvadora bio je upozorenje koje se nije moglo ignorirati.

Njemačka je imala posjed, ali nije imala kontrolu. Imala je status favorita, ali ne i dojam momčadi koja zna zatvoriti utakmicu. Sky je posebno naglasio da se Njemačka ovako ne smije ponovno pokazati ako želi daleko na turniru.

Posebno se izdvojila i pogreška Manuela Neuera kod gola Gonzala Plate za 2:1. Iskusni vratar nije bio jedini problem, ali u utakmicama ovakvog ritma jedan detalj često promijeni sve. Ekvador ga je iskoristio i potpuno okrenuo priču.

Kicker istaknuo Ekvadorov preokret

Kicker je utakmicu sažeo kroz Ekvadorov preokret i prolazak dalje. U naslovu su istaknuli da je Plata odlučio utakmicu te da je Ekvador okrenuo protiv Njemačke i izborio nokaut-fazu.

Njihovi podaci dodatno objašnjavaju zašto se poraz ne može svesti samo na slučajnost. Ekvador je imao veći očekivani broj golova od Njemačke, 1,51 prema 0,65, iako je Njemačka imala veći posjed lopte. Drugim riječima, Nagelsmannova momčad imala je loptu, ali Ekvador je imao konkretnije situacije.

Kicker je također naveo da je kod njemačkog vodstva postojala teška sudačka pogreška, ali to nije promijenilo osnovni dojam: Njemačka je nakon dobrog ulaska u turnir odigrala utakmicu koja je otvorila puno pitanja.

Njemačka prošla, ali dojam je uzdrman

Njemačka će igrati nokaut-fazu, ali u nju ne ulazi onako mirno kako se činilo nakon prve dvije utakmice. Umjesto potvrde snage, poraz od Ekvadora donio je nervozu, različite poruke iz svlačionice i medijski pritisak koji će Nagelsmann morati brzo smiriti.

Posebno jer u nastavku turnira više nema prostora za ovakve padove. U nokaut-fazi jedna loša večer može značiti kraj.

Njemačka je protiv Ekvadora dobila upozorenje. I to ne samo zbog rezultata, nego zbog svega što se dogodilo nakon utakmice: Igrači su priznali da je protivnik imao više želje, izbornik je to nazvao glupošću, a njemački mediji odmah su upalili alarm.

Upravo zato ovaj poraz nije samo kiks u zadnjem kolu skupine. To je prva ozbiljna pukotina u priči o Njemačkoj kao momčadi koja je spremna otići do kraja.