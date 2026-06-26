FIFA objavila spektakularnu brojku: Ovakvo Svjetsko prvenstvo još nije viđeno

Novi rekord potvrđen je tijekom drugog poluvremena utakmice Njemačke i Ekvadora u East Rutherfordu u New Jerseyju, kada se na velikim ekranima na stadionu pojavila brojka 3,605,357. Publika je taj trenutak dočekala velikim ovacijama.

Posebno je impresivno to što je do kraja turnira ostalo još 48 utakmica, pa bi ukupna posjećenost mogla dodatno narasti i gotovo udvostručiti dosadašnji rekord iz 1994. godine. Tada je Svjetsko prvenstvo imalo ukupno 52 utakmice, dok je aktualni turnir znatno proširen.

Prema podacima FIFA-e, stadioni su u prosjeku popunjeni više od 99 posto, što dodatno potvrđuje ogroman interes navijača za prvo Svjetsko prvenstvo s 48 reprezentacija.

Jedan dan donio novi rekord

U četvrtak je srušen i rekord po broju gledatelja u jednom danu. Ukupno 384,206 navijača pratilo je utakmice na stadionima u Philadelphiji, Kansas Cityju, Arlingtonu, Santa Clari i Inglewoodu.

Ipak, novi rekord treba promatrati i u širem kontekstu. Svjetsko prvenstvo 2026. ima prošireni format s 48 reprezentacija, a dosad je odigrano već 56 utakmica. Za usporedbu, 1994. godine na turniru su nastupale 24 reprezentacije i odigrane su ukupno 52 utakmice. Od 1998. format je proširen na 32 reprezentacije, što je donijelo 64 utakmice.

Dodatan faktor je i kapacitet stadiona u SAD-u, koji su u pravilu veći od mnogih stadiona u zemljama koje su ranije ugostile Svjetsko prvenstvo.