FIFA objavila spektakularnu brojku: Ovakvo Svjetsko prvenstvo još nije viđeno

ZA POVIJEST

FIFA objavila spektakularnu brojku: Ovakvo Svjetsko prvenstvo još nije viđeno

  • N.M.
  • Zadnja izmjena 26.06.2026 02:54
  • Objavljeno 26.06.2026 u 02:18
Navijači Ekvadora
Navijači Ekvadora Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL
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FIFA je objavila da je ovogodišnje izdanje nadmašilo rekord iz 1994. godine, kada je utakmice Svjetskog prvenstva u SAD-u gledalo gotovo 3.6 milijuna navijača.

Novi rekord potvrđen je tijekom drugog poluvremena utakmice Njemačke i Ekvadora u East Rutherfordu u New Jerseyju, kada se na velikim ekranima na stadionu pojavila brojka 3,605,357. Publika je taj trenutak dočekala velikim ovacijama.

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Posebno je impresivno to što je do kraja turnira ostalo još 48 utakmica, pa bi ukupna posjećenost mogla dodatno narasti i gotovo udvostručiti dosadašnji rekord iz 1994. godine. Tada je Svjetsko prvenstvo imalo ukupno 52 utakmice, dok je aktualni turnir znatno proširen.

Prema podacima FIFA-e, stadioni su u prosjeku popunjeni više od 99 posto, što dodatno potvrđuje ogroman interes navijača za prvo Svjetsko prvenstvo s 48 reprezentacija.

Jedan dan donio novi rekord

U četvrtak je srušen i rekord po broju gledatelja u jednom danu. Ukupno 384,206 navijača pratilo je utakmice na stadionima u Philadelphiji, Kansas Cityju, Arlingtonu, Santa Clari i Inglewoodu.

Ipak, novi rekord treba promatrati i u širem kontekstu. Svjetsko prvenstvo 2026. ima prošireni format s 48 reprezentacija, a dosad je odigrano već 56 utakmica. Za usporedbu, 1994. godine na turniru su nastupale 24 reprezentacije i odigrane su ukupno 52 utakmice. Od 1998. format je proširen na 32 reprezentacije, što je donijelo 64 utakmice.

Dodatan faktor je i kapacitet stadiona u SAD-u, koji su u pravilu veći od mnogih stadiona u zemljama koje su ranije ugostile Svjetsko prvenstvo.

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