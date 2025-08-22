Bayern na startu nove sezone razbio RB Leipzig i utrpao mu čak šest komada

U 27. minuti upravo je Josip Stanišić povukao loptu sa sredine igrališta, ubacio se u kazneni prostor i potom natjerao gostujućeg braniča na pogrešku kojom je 'servirao' loptu na udarac Olisea koji je pogodio za 1:0.

Do kraja prvog poluvremena su Diaz (32) i Olise (42) svojim drugim golom povisili na 3:0, da bi u nastavku Kane (64, 74, 78) 'hat-trickom' postavio konačni rezultat.

U subotu će na teren Heidenheim - Wolfsburg, Union Berlin - Stuttgart, Bayer - Hoffenheim, Eintracht Frankfurt - Werder, Freiburg - Augsburg i St. Pauli - Borussia Dortmund, dok će u nedjelju susrete 1. kola odigrati Mainz 05 - Koeln i Borussia Moenchengladbach - Hamburger SV.