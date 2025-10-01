VAŽNI BODOVI

Niko Kovač stigao do prve pobjede u Ligi prvaka, Tudor prosuo bodove na kraju

N.M.

01.10.2025 u 22:54

Igor Tudor
Igor Tudor Izvor: Profimedia / Autor: Maria Jose Segovia / DeFodi Images / Profimedia
Niko Kovač i Igor Tudor odigrali su dvoboje drugog kola Lige prvaka.

Borussia Dortmund, koju s klupe vodi hrvatski stručnjak Niko Kovač je na domaćem terenu s 3:1 svladala španjolski Athlethic Bilbao.

Domaćini su bolje otvorili susret i poveli u 28. minuti golom Daniela Svenssona. Početak nastavak također je bio u znaku Borussije koja je udvostručila vodstvo pogotkom Carneya Chukwuemeke u 50. minuti.

Bilbao je nakon toga preuzeo konce igre što im se isplatilo u 61. minuti kada vodstvo smanjuje Guruzeta. Španjolci su nastavili s napadama, ali nisu stigli do izjednačenja. Štoviše, Borussia je preko Guirassyja stigla do potvrde pobjede. Točku na i postavio je Brandt u prvoj minuti sučeve nadoknade. Ovom pobjedom Borussia je stigla četvrtog boda te su trenutačno sedmi.

Igor Tudor je i dalje bez pobjede u Ligi prvaka. Na nezgodnom gostovanju kod Villarreala, njegov Juventus je u posljednjim sekundama primio pogodak za 2:2.

Villarreal je u prvom dijelu poveo golom Mikautadzea, ali je Juve u nastavku utakmice golovima Gattija i Conceicaa preokrenuo. No, trobod su igrači Tudora ispustili u 90. minuti kada za 2:2 pogađa Veiga.

Villarrealu je ovo bio prvi bod u novoj sezoni Lige prvaka, dok je Juventus sada na dva boda.

