Čudesni potez Gvardiola! Pogledajte asistenciju za Haalanda u maniri najboljih veznjaka svijeta

S.Č.

01.10.2025 u 21:35

Gvardiol
Gvardiol Izvor: Screenshot / Autor: ArenaSport
Zanimljivu utakmicu 2. kola Lige prvaka u Monte Carlu igrali su Monaco i Manchester City. Završilo je 2:2.

Gosti su poveli u 15. minuti golom Erlinga Haalanda, nakon fantastične asistencije Joška Gvardiola.

Hrvatski branič je u maniri najboljih veznjaka svijeta proigrao Norvežanina, koji ne propušta ovakve šanse. Zaista, nevjerojatan pregled igre Gvardiola i čudesan osječaj za vrijeme i prostor. Sjajnu akciju Cityja pogledajte OVDJE.

No, Monaco se nije predavao pa je izjednačio tri minute kasnije golom Teze. No, Haaland minutu prije odmora zabija po drugi put za 2:1 svoje momčadi. Taj je rezultat stajao sve do 90. minute kad je Eric Dier zabio za 2:2 s bijele točke.

