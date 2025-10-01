Čudesni potez Gvardiola! Pogledajte asistenciju za Haalanda u maniri najboljih veznjaka svijeta

Hrvatski branič je u maniri najboljih veznjaka svijeta proigrao Norvežanina, koji ne propušta ovakve šanse. Zaista, nevjerojatan pregled igre Gvardiola i čudesan osječaj za vrijeme i prostor. Sjajnu akciju Cityja pogledajte OVDJE.

No, Monaco se nije predavao pa je izjednačio tri minute kasnije golom Teze. No, Haaland minutu prije odmora zabija po drugi put za 2:1 svoje momčadi. Taj je rezultat stajao sve do 90. minute kad je Eric Dier zabio za 2:2 s bijele točke.