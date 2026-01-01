Hajduk pokrenuo veliku kampanju i srušio rekord. Pogledajte spot

Prvog dana je već više od rekordnih 20.000 članova iskazalo vjernost Hajduku, a u 2025. godini klub je premašio brojku od 120.000 članova.

Hajduk je za novu člansku godinu pripremio i prigodan spot u kojem poziva navijače da obnove članstvo ili postanu članovi omiljenog im kluba.

Jedna od najvažnijih kampanja za Hajduk je članska kampanja. U dogovoru s Odjelom za članstvo obično raspravimo aktualne teme i ono što može doprijeti, ne samo momentu učlanjivanja nego je bitno da razvijemo priču koja će cijeli hajdučki puk dobro prihvatiti. To je ove godine infrastruktura.

Ovo je trenutak u kojem moramo nešto pokrenuti te sve svoje resurse i snage ulažemo u tu priču. Krenulo je od teme infrastrukture, a kroz spot smo je prikazali na jedan drugačiji, simpatičan način', rekla je članica Uprave Marinka Akrap.

Navijači se mogu učlaniti online OVDJE, uplatom putem internet bankarstva (podaci na OVOM linku), osobnim dolaskom na Poljud kao i u brojnim akcijama društava prijatelja kluba.