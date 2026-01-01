premier liga

Novi kiks Liverpoola, stao mu je niz od tri pobjede zaredom

S. M.

01.01.2026 u 20:28

Arne Slot
Arne Slot Izvor: EPA / Autor: EPA
Liverpool je u 19. kolu Premier lige odigrao bez golova kod kuće protiv Leedsa.

Momčad Arnea Slota dominirala je čitavu utakmicu, imala je nekoliko dobrih šansi, ali nije uspjela probiti čvrsti blok gostiju.

Dominic Calvert-Lewin je u 82. minuti šokirao Anfield golom za 0:1, ali je on brzo poništen zbog evidentnog zaleđa. Liverpoolu je tako stao niz od tri uzastopne pobjede te je ostao na golemih 12 bodova zaostatka za vodećim Arsenalom.

S druge strane, Leeds je i petu utakmicu zaredom izbjegao poraz te se sasvim odmaknuo od zone ispadanja.

