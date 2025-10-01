Pogledajte zaleđe zbog kojeg je Perišiću poništen gol u Ligi prvaka

Već u 4. minuti našao se u odličnoj prilici i poslao loptu u mrežu, no slavlje je kratko trajalo – nakon provjere VAR-a utvrđeno je da je Perišić bio u minimalnom zaleđu.

Hrvatski reprezentativac već je proslavio pogodak sa suigračima, ali snimke su pokazale da je u trenutku ubačaja bio bliže golu od posljednjeg igrača domaćina, pa je gol poništen. Da je ostao priznat, bio bi to njegov deveti pogodak u Ligi prvaka i četvrti u dresu PSV-a, za koji je dosad upisao šest nastupa u elitnom natjecanju.

Ove sezone Perišić se već nametnuo kao važan igrač nizozemskog velikana – upisao je pet asistencija i jedan pogodak, a nedavno je zabio i za hrvatsku reprezentaciju u kvalifikacijskom ogledu protiv Crne Gore.