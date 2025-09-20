'Nije mi jasno zašto Hajduk radi ovo što radi. To je samoubojstvo!'

U dvoboju dvije momčadi koje su u zadnjem kolu upisale neugodne poraze, Dinamo je izgledao kudikamo organiziranije i kvalitetnije, a o tome dovoljno govori činjenica da Hajduk u 90 minuta nije napravio nijednu šansu.

Nakon poraza u Varaždinu, Hajduk je izgubio i drugu utakmicu u nizu, dok je Dinamo na najbolji mogući način izašao iz krize poslije poraza od Gorice.

'Igrači Dinama ovom su pobjedom sami dali odgovore na prošlu utakmicu s Goricom, kao i na sve ostale utakmice ove sezone gdje nije sve štimalo kako treba. Ovom partijom igrači Dinama su se obavezali i pokazali su svim navijačima da mogu odigrati svih 90 minuta maksimalno koncentrirano i ozbiljno. Ono s Giricom je bilo kriminalno i nitko se nema pravo opravdavati da momčad nije bila motivirana ili da je bila loše psihološki pripremljena. To su gluposti i to ne smije služiti kao alibi bilo kojem profesionalcu. Ovo što su na Poljudu pokazali bila je samo demonstracija sile i dokaz da je Dinamo daleko najbolja momčad lige. A s igračima koji su stigli poput Bakrara, Zajca i najviše Bennacera, mislim da će Dinamo ove sezone biti prejak za SHNL', rekao je na početku Lončarević pa je nastavio o pojačanjima Dinama:

'Bakrar me iznenadio. U ovih utakmicu i pol koliko je odigrao, pokazao je da je top igrač. Priznajem, nemam neka baš dobra sjećanja na njega, no ovo što sam vidio, baš me se dojmio. Bennacer je klasa, igrač koji radi razliku i to se vidi iz aviona. Čak i kad nije maksimalno spreman, avion je za našu ligu. Ponavljam, ova pobjeda za Dinamo je važna, no tek je početak sezone, ali sad se igrači Modrih moraju uozbiljiti i pokazati da svaku utakmicu moraju odigrati na ovoj razini. Ono s Giricom se jednostavno više ne smije ponoviti jer navijači im to neće dozvoliti. Profesionalci su, za sviju igru primaju ozbiljan novac i što prije to shvate, to će biti bolje.'

Hajduk je odigrao jako loše. Blijedo, bez šansi, bez igre. U 90 minuta samo jedna šansa, ona Krovinovićeva.

'Hajduk ima svoje limite i nije mi jasno zašto su odustali od puta kojim su krenuli na početku sezone. Kad je Garcia utakmice u Europi u u SHNL-u igrao s nekoliko klinaca. Naravno, ne mora ih u sastavu biti 5, 6, ali definitivno je netko od njih morao dobiti šansu. Ljudi u Hajduku moraju shvatiti da što se tiče financija ne mogu stići Dinamo za tko zna koliko godina, naravno, ako na Maksimiru budu kako treba poslovali. zato mi nije jasno zašto se politika kluba ne odredi da se da prilika vlastitim klincima. Hajduk mora stvarati kontinuitet, a ne za jedan trenutak. Njima se događa da im je svaka sezona presudna za osvojiti naslov. To što rade je samoubojstvo. Moraju se smiriti i početi raditi za budućnost, stvarati momčad za dvije ili tri godine, a ne za ovu sezonu u kojoj opet moraju biti prvi. Ovo je 21. sezona u kojoj moraju biti prvi. Nevjerojatno mi je da nisu ništa naučili da nisu shvatili da se to tako ne radi. Ne želim biti zloguki prorok, ali pojačanja koja je doveo Hajduk u usporedbi s onima koja su došla u Dinamo ne mogu stati u istu rečenicu. Hajduk se mora orijentirati na svoj vlastiti kadar jer je to jedini način. Ne sjećam se da je Hajduk ikad bio prvak, a da nije imao većinu svojih domaćih igrača', zaključio je Lončarević.