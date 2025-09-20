Bijesni navijači Hajduka: 'Čestitamo Dinamu na tituli! Nama ni Ferguson ne bi pomogao'

Momčad Marija Kovačevića odigrala je jako dobru utakmicu i slavila golčinama Arbera Hoxhe u 44. i Monsefa Bakrara u 81. minuti.

Nakon poraza u Varaždinu, Hajduk je izgubio i drugu utakmicu u nizu, a navijači Hajduka na Facebooku splitskog kluba nisu krili razočaranje. Izdvojili smo neke od njih.

U dvoboju dvije momčadi koje su u zadnjem kolu upisale neugodne poraze, Dinamo je izgledao kudikamo organiziranije i kvalitetnije, a o tome dovoljno govori činjenica da Hajduk u 90 minuta nije napravio nijednu šansu.

Čestitke Dinamu, a nama nijedan igrač ne može dobiti duel, odigrati brzu loptu bez kompliciranja ili utrčati u prazan prostor. Sve je bilo sporo i bezidejno.

Do vodstva Dinama još nekako, ali nakon toga nisam vidio gori Hajduk u derbiju. Ne bih rekao da je Dinamo toliko bolji, nego mi jednostavno ne znamo igrati protiv postavljene i disciplinirane obrane. Isto smo gledali i u Varaždinu.

Još dvije utakmice ovako i gase se komentari.

Livaja ove sezone ne postoji.

Sto dodavanja unatrag... svi igraju prema naprijed, a mi unatrag. Ni kvalitete, ni hrabrosti, ni krvi... pet faulova u 90 minuta – pametnome dosta.

Osim Pajazitija, svi bi se mogli prebaciti na košarku.

Do kada Krovinović ima pretplatu na prvih 11?

Admine, stavi neki video Ercega kako donosi odluke, da se barem malo nasmijemo.

Nakon ‘talijanske prevare’ stigla nam je ‘urugvajsko-španjolska’.

Zasluženo smo izgubili. Pametnome dosta.

Nema penala – nema bodova.

Kako smo danas igrali, prava je sramota.

Krovinović je simbol luzerskog Hajduka. Sve dok je u prvih 11, Hajduk će biti sprdnja.

Šarlija je bio najsrčaniji, a ostatak momčadi neka idući put barem dođe na utakmicu.

Bez prave desetke već nekoliko sezona nema ni igre. Pajaziti mora igrati naprijed, ovako je neizdrživo.

Navikli smo...

Garcia je kukavica. Toliko o našem famoznom treneru.

Lako je gubiti kad smo navikli.

Trener – ništa, nula.

Ne treba ovu utakmicu uzimati previše k srcu. Dinamo je već desetljećima jednostavno bolji klub. Na Hajduku je da pokuša izboriti Europu.

Plitak potok.

Tresem se od jutra, a oni pet faulova i nula žutih za više od 100 minuta. Plaće uredne, a borbenosti nigdje.

Čestitam Dinamu na tituli!

Ovaj ‘želim biti trener’ jednostavno mora otići. Grozno.

Kad se pomirimo da smo prosječan, mali klub, možda jednom krene na bolje.



Bit će bolje na proljeće.

Opet smo prigrnuli nešto bodova.

Pobijedio je bolji. Mi smo ograničena ekipa i tu nema pomoći – ni Ferguson ne bi mogao ništa napraviti.