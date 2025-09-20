Legenda Hajduka razočarana: 'Što smo sve slušali o novom treneru...'

'Govoreći o standardizaciji momčadi Hajduka, tu se nije to još dogodilo. Tu nema ni igre o kojoj se priča. Jednostavno, ne drži vodu, pogotovo sve što smo slušali o treneru. Vidimo da se pokušava igrati od vratara, pa dodavanjima već od peterca krenuti prema naprijed. Ali treba se i prilagoditi nekakvim situacijama. Evo, vidjeli smo da je Hajduk imao veći posjed nego Dinamo, a isto je bilo i u Varaždinu, a zapravo nemaš ni jednu pravu priliku. Ustvari, u obje utakmice izgubiš'.

'Dinamo je zasluženo pobijedio. Kad govorimo o derbiju, nervoza je bila u početku, oprezno s obje strane. Objektivno, Dinamo ima bolju momčad, to treba reći, jer pogledajte samo kakvu im igrači ušli, a tu mislim na Bennacera i Bakrara... Klase, a još kada budu spremni. Tako da Dinamo ima momčad koja obećava. I ima širok roster igrača, kojim Dinamo može igrati na tri fronta, u prvenstvu, kupu i u Europi', započeo je Gudelj, pa se prebacio na Hajduk

'Ni Hajduk, ni Dinamo nisu igrali visoki pritisak. Dinamo nešto u početku, ali je bio u bloku ispod lopte, lijepo je čekao. Dinamo je u fazi obrane odradio sve zadatke. Naravno, tako je lakše i kontrolirao igru. Hajduk je pak išao na dodavanja , ali ja se pitam zar ne postoji igrač koji bi stvorio višak, odigrao paralelno dodavanje. A to je baš napravio dinamo. Doduše, Hoxha je sam odradio najveći dio posla, prošao je dva igrača koja su stajala u liniji, i iza kojih nije bilo korekcije. Meni je nevjerojatno da Hajduk nije imao linijske igre. Doživjeli smo da jedan individualni trenutak donese prednost Dinamu,a o drugom golu nepotrebno je uopće govoriti. To je bilo senzacionalno.'

Trebaju li Hajdukovi navijači biti zabrinuti s obzirom na to da nema prilika, treća utakmica bez pobjede?

'Uvijek se govori o nekakvim ciljevima. Hajduk je ispao iz Europe, što nas ni ne čudi jer tako je već godinama. Ali Hajduk se svake godine mora boriti za prvo mjesto. Međutim, ja tu gledam na nešto drugo, odnosno kada su u pitanju igrači. Moje je mišljenje da se uvijek trebaju forsirati domaći igrači, koji su ponikli u Hajdukovoj školi, a to se ne događa. Osim ako baš ne dovedeš netko super pojačanje. U ovom trenutku Hajduk nema niti ima standardnu momčad, niti nažalost nema igru. Doduše, moramo im dati još priliku, nisu svi došli na početku sezone, pa im treba neko vrijeme da pohvataju trenerske zamisli'.

Spomenuli ste da nema te kombinatorike. Koliko je Livaja zapostavljen ovim načinom Hajdukove igre? Kao da ne dolazi više do izražaja?

'Ne mogu komentirati što se događa u svlačionici. Marka jako dobro poznam, on je silno talentiran, momak i žao mi je, kada gledam ovakvu situaciju, jednostavno nije na razini na kojoj je I tu se postavlja pitanje spremnosti. Netko će reći, njemu ova igra ne odgovara. No, to su stvari o kojima mi sa strane ne možemo govoriti. Međutim, bilo je i suludo da sve ovisi samo o Marku. Danas imate situaciju da su svi igrali bez energije. Nije bilo prilika, nije bilo ubačaja, nije bilo udaraca na gol. A nije d ati igrači nisu kvalitetni. S time da, ponavljam, Dinamo je kvalitetnija momčad. I onda od takve momčadi možete vidjeti i poteze poput Hoxhinog, Bakraraovog. Također, Goda je bio odličan, o Mišiću da i ne govorim. Mislim da je Hajduk danas bio bez energije. Dinamu pak treba čestitati, pa i treneru Kovačeviću. No, sve u svemu, znali smo gledati i bolje derbije, s puno više prilika, puno više lijepih poteza. Naravno da svatko želi pobijediti, ali da i mi koji gledamo - da uživamo malo u toj igri', završio je Ivan Gudelj.