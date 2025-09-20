'Ako je ovo vrh hrvatskog nogometa, onda smo u problemu'

Dinamo je u najvećem hrvatskom derbiju s 2:0 slavio protiv Hajduka i pobjegao najvećem rivalu na tri boda razlike nakon sedam kola.
'Ako gledamo neutralno, mene je nogomet razočarao. Vrlo sporo, nikakve tranzicije, priključaka bočnih igrača... Ako je ovo vrh hrvatskog nogometa, mi smo u problemima', poručio je Samir Toplak, stručni komentator MAXSporta.
'Premalo brzine, premalo sprinteva. Mene je utakmica na taj način razočarala. Očekivao sam puno više uzbuđenja, uigranih akcija, opasnosti. Jako malo je šansi bilo.'