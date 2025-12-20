Bivši Dinamov igrač ismijavao suđenje u ligi BiH. Sad je dobio kaznu

Sarajevo je još u 5. kolu prvenstva BiH izgubilo u Banja Luci od Borca s uvjerljivih 5:1.

Nakon te utakmice puno se pričalo o sudačkim odlukama, a Stefan Ristovski je u storyju na Instagramu na engleskom objavio 'Dobrodošli u amatersku Premier ligu. Živio Tito'. Makedonac je nakon toga sredinom studenog gostovao u jednom podcastu u kojem je rekao:

'Ja to u karijeri nisam vidio ni čuo da se tako ponašaju loše. Na Koševu nam je OK suđenje, ali kad izađete iz Sarajeva... Liga je zanimljiva, ima dobrih igrača, mladih, talentiranih. Ali, ako nam ne dozvoljavaju da igramo nogomet, onda to nema nikakvog smisla. Ne govorim da se treba nekoga favorizirati. I suci mogu napraviti pogreške, ali molim ih da nas puste da igramo nogomet pa nek pobijedi bolji', rekao je 33-godišnji bivši igrač Dinama.

Nogometni savez BiH jučer je donio odluku prema kojoj je Ristovskog zbog 'neutemeljenih i neprimjerenih izjava' kaznio s 1500 konvertibilnih maraka (750 eura). Ristovski kaznu mora platiti u roku od 15 dana.

Sarajevo je prvi dio prvenstva završilo na trećemu mjestu s osam bodova manje od Zrinjskog i čak 14 manje od vodećeg Borca.