Neuer otkrio planove za budućnost: 'Za mene je to jasno'

Legendarni vratar Bayerna i kapetan Njemačke želi se oprostiti na najvećoj sceni, a san mu je završiti reprezentativnu karijeru drugim naslovom svjetskog prvaka.

Neuer je nakon Eura 2024. već bio odlučio završiti reprezentativnu karijeru, ali se predomislio nakon odličnih nastupa za Bayern i razgovora s izbornikom Julianom Nagelsmannom. Vratio se za još jedan pokušaj na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku, ali sada jasno poručuje da novog povratka neće biti.

‘Povukao sam se 2024. s dobrim razlogom nakon dobrog domaćeg Eura. Za mene je to bila ispravna odluka. Tako sam osjećao’, rekao je Neuer.

Objasnio je i zašto tada nije želio nastaviti redovito braniti za reprezentaciju: ‘Bilo bi mi preveliko sportsko opterećenje da sam posljednje dvije godine nastavio igrati za reprezentaciju’, dodao je.

Ipak, poziv Njemačke za Svjetsko prvenstvo bio je nešto posebno. Neuer se vratio među vratnice i odmah bio dio uvjerljive pobjede Njemačke protiv Curaçaa 7:1 u prvom kolu skupine E. No bez obzira na dobar povratak, 40-godišnjak tvrdi da neće ponovno promijeniti odluku.

'Ne planiram tu biti na Euru'

‘Za mene je jasno da je ovo moj posljednji turnir. Ne planiram biti tu za dvije godine na sljedećem Euru’, rekao je Neuer.

Dodao je da posljednjih dana sve više razmišlja o kraju reprezentativnog puta: ‘Posljednjih dana bavio sam se činjenicom da su ovo moje posljednje utakmice za Njemačku. Ali želim se veseliti svim utakmicama, a ne oproštajnim dresovima’, poručio je.

Njegov povratak promijenio je i hijerarhiju među njemačkim vratarima. Dok ga nije bilo, Oliver Baumann prometnuo se u ozbiljnog kandidata za jedinicu, ali Nagelsmann je nakon Neuerova povratka ponovno odlučio vjerovati legendi Bayerna.

Neuer ističe da među vratarima nema napetosti: ‘Radimo zajedno s Oliverom. Podržavamo jedan drugoga i treniramo za momčad’, rekao je.

Dodao je da su razgovarali i o okolnostima njegova povratka: ‘Nakon što smo se okupili, razgovarali smo o svemu i o tome kako je došlo do mog povratka’, objasnio je.

Njemačka je na prethodna dva Svjetska prvenstva doživjela velika razočaranja i ispadala već u skupini, 2018. i 2022. godine. Neuer, međutim, tvrdi da se ova momčad ne opterećuje prošlošću, nego gleda samo sljedeći korak.

A sljedeći korak je utakmica protiv Obale Bjelokosti. Pobjeda bi Njemačkoj već nakon drugog kola osigurala plasman u nokaut-fazu i dodatno podigla vjeru da ova generacija može daleko: ‘To je naš cilj. Sve imamo u svojim rukama. Ne želimo gledati unatrag na prošla Svjetska prvenstva’, rekao je Neuer.

Za njega osobno turnir ima još veću težinu. Neuer je već bio svjetski prvak 2014. u Brazilu, a sada ima priliku završiti reprezentativnu karijeru drugim naslovom. Takav oproštaj bio bi savršen kraj jedne od najvećih vratarskih priča u povijesti nogometa: ‘Momčad se time ne bavi. Gledamo sljedeći korak, a sljedeći korak je Obala Bjelokosti. Prolazak nakon druge utakmice bio bi poseban i omogućio bi nam da gledamo malo dalje’, rekao je.

Za kraj je priznao koliko mu znači što je još jednom dio njemačke reprezentacije na najvećem turniru: ‘Apsolutni je poklon biti ponovno ovdje. Bilo bi jako posebno osvojiti to drugi put, ali da ne vidim šansu da to možemo napraviti, ne bih sjedio ovdje’, zaključio je Neuer.