Boban otkrio da Dinamo pregovara s velikim pojačanjem

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Dinamov članski dan i ove je godine okupio velik broj članova kluba, a događaj je prvi put održan u ložama maksimirskog stadiona.
Pred članovima su se pojavili ključni ljudi kluba, među njima Zvonimir Boban, Frano Šušnjara i Zrinko Hržić, a najviše pozornosti privukla je Bobanova potvrda da je izraelski veznjak Dor Peretz ozbiljna Dinamova opcija.
Peretz je slobodan igrač nakon isteka ugovora s Maccabijem iz Tel Aviva, a u Maksimiru ga vide kao nogometaša koji bi mogao donijeti širinu i kvalitetu u veznom redu. Prema onome što doznaje Germanijak, Boban je pred Dinamovim članovima potvrdio da se s Peretzom razgovara i da se u klubu nadaju dogovoru.
Riječ je o 31-godišnjem veznjaku koji iza sebe ima odličnu sezonu u Maccabiju. Peretz je prošlu sezonu završio kao kapetan kluba iz Tel Aviva i najbolji strijelac izraelske Premier lige s 19 golova, što je izniman učinak za igrača njegove pozicije.
U Dinamu ga vide kao vrlo važnu opciju ako se posao zaključi. Peretz može pokriti više uloga u sredini terena, može zamijeniti Josipa Mišića kada bude potrebno, ali i igrati na mjestu Luke Stojkovića, koji će propustiti prve tri europske utakmice.
Posao, ipak, još nije završen. Peretz je slobodan igrač, što znači da za njega postoji zanimanje i drugih klubova. U medijima se kao zainteresirani spominju Omonia i Ferencvaros, a Dinamo će morati brzo reagirati želi li zaključiti jedan od najzanimljivijih poslova ovog prijelaznog roka.
Peretzu ponuđen veliki ugovor?
Prema informacijama izraelskog kanala Sport5, hrvatski prvak ponudio je Peretzu ugovor vrijedan oko 750.000 eura po sezoni. Riječ je o dvogodišnjem ugovoru, uz mogućnost produljenja suradnje za još jednu sezonu.
Ako bi Peretz prihvatio takve uvjete, postao bi jedan od najplaćenijih igrača u Dinamovoj svlačionici. Njegova tržišna vrijednost prema Transfermarktu iznosi 1,6 milijuna eura, no činjenica da dolazi bez odštete dodatno ga čini privlačnim za klubove koji traže kvalitetno pojačanje u sredini terena.
Dinamo u njemu očito vidi igrača koji bi odmah mogao pomoći, posebno zbog europskih izazova i potrebe za širinom u kadru.