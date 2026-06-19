Boban otkrio da Dinamo pregovara s velikim pojačanjem

Pred članovima su se pojavili ključni ljudi kluba, među njima Zvonimir Boban, Frano Šušnjara i Zrinko Hržić, a najviše pozornosti privukla je Bobanova potvrda da je izraelski veznjak Dor Peretz ozbiljna Dinamova opcija.

Peretz je slobodan igrač nakon isteka ugovora s Maccabijem iz Tel Aviva, a u Maksimiru ga vide kao nogometaša koji bi mogao donijeti širinu i kvalitetu u veznom redu. Prema onome što doznaje Germanijak, Boban je pred Dinamovim članovima potvrdio da se s Peretzom razgovara i da se u klubu nadaju dogovoru.

Riječ je o 31-godišnjem veznjaku koji iza sebe ima odličnu sezonu u Maccabiju. Peretz je prošlu sezonu završio kao kapetan kluba iz Tel Aviva i najbolji strijelac izraelske Premier lige s 19 golova, što je izniman učinak za igrača njegove pozicije.