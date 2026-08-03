Dinamo ga se ovo ljeto želio riješiti, a onda je Kovačević je presjekao: 'Ne, on ostaje!'

Aktualni prvaci su prvotno u drugom pretkolu Lige prvaka velikim preokretom izbacili švicarskog prvaka Thun. Modri su gubili 0:2, ali su nakon produžetaka ipak prošli dalje.

Nakon velike europske pobjede, Dinamo je s 2:0 svladao Slaven Belupo u 1. kolu SuperSport HNL-a. Jedan od najvažnijih igrača u prve tri utakmice bio je Lukas Kačavenda.

On se ovog ljeta vratio u Dinamo nakon posudbe u austrijskom LASK-u. Kako otkriva novinar Sportskih novosti Davorin Olivari, na Maksimiru nisu odmah računali na mladog veznjaka.

'Kačavenda je bio na pragu Rijeke, u klubu su ga otpisali i onda je Mario Kovačević rekao: ‘Ne! Lukas ostaje.‘ I u ovom trenutku je najveće Dinamovo pojačanje', otkrio je Olivari.