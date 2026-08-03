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Sopić doveo novo pojačanje pred Dinamo: Stigao igrač koji je ovo ljeto napustio Hajduk

N.M.

03.08.2026 u 17:29

Željko Sopić
Željko Sopić Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic/PIXSELL
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Željko Sopić dobio je važno pojačanje neposredno uoči susreta s Dinamom u trećem pretkolu Lige prvaka. Novi igrač Kauno Žalgirisa postao je Anthony Kalik, bivši veznjak Hajduka.

Litavski klub predstavio je Kalika na društvenim mrežama uz poruku da je riječ o dugogodišnjem igraču Hajduka i kandidatu za australsku reprezentaciju.

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Kalik je hrvatskoj nogometnoj javnosti dobro poznat po nastupima za Hajduk. Riječ je o veznjaku koji bi Sopiću trebao donijeti dodatnu kvalitetu i širinu u sredini terena uoči jednog od najvećih izazova u klupskoj povijesti.

Njegov dolazak posebno je zanimljiv zbog toga što će već na početku nove avanture imati priliku zaigrati protiv Dinama, najvećeg rivala svog bivšeg kluba.

Sopić je Kauno Žalgiris nedavno, a sada je dobio i iskusno pojačanje koje dobro poznaje hrvatski nogomet. Litavci se nadaju da bi se Kalik odmah mogao uključiti u momčad i pomoći joj u pokušaju iznenađenja protiv Dinama.

Za Hajduk je Kalik igrao u dva mandata - od 2016. do 2020. godine te ponovno od 2022. do kraja prošle sezone. Za splitski klub ukupno je upisao 129 službenih nastupa, postigao osam pogodaka i dodao sedam asistencija.

Na Poljud se drugi put vratio iz Gorice, a tijekom godina imao je različite uloge - od prvotimca do igrača koji je energijom i agresivnošću s klupe donosio dodatni impuls. Hajduk je napustio nakon isteka ugovora, koji nije produljen.

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POZNATO IME

POZNATO IME

Sopić doveo novo pojačanje pred Dinamo: Stigao igrač koji je ovo ljeto napustio Hajduk
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