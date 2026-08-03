Sopić doveo novo pojačanje pred Dinamo: Stigao igrač koji je ovo ljeto napustio Hajduk

Litavski klub predstavio je Kalika na društvenim mrežama uz poruku da je riječ o dugogodišnjem igraču Hajduka i kandidatu za australsku reprezentaciju.

Kalik je hrvatskoj nogometnoj javnosti dobro poznat po nastupima za Hajduk. Riječ je o veznjaku koji bi Sopiću trebao donijeti dodatnu kvalitetu i širinu u sredini terena uoči jednog od najvećih izazova u klupskoj povijesti.

Njegov dolazak posebno je zanimljiv zbog toga što će već na početku nove avanture imati priliku zaigrati protiv Dinama, najvećeg rivala svog bivšeg kluba.

Sopić je Kauno Žalgiris nedavno, a sada je dobio i iskusno pojačanje koje dobro poznaje hrvatski nogomet. Litavci se nadaju da bi se Kalik odmah mogao uključiti u momčad i pomoći joj u pokušaju iznenađenja protiv Dinama.