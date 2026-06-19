Legendarni izbornik BiH: 'Garantiram, ako Hrvatska bude ovako igrala i dalje...'

Nakon što je legendarni nogometaš BiH Mehmed Baždarević komentirao poraz Zmajeva od Švicarske, osvrnuo se i na nastup naših nogometaša. Točnije na poraz od Engleske u 1. kolu skupine L.

'Hrvatska je ozbiljna reprezentacija. Hrvatska je protiv Engleske igrala izvanredno. Istina, bilo je nekih slabosti koje su bile neočekivane. Ali ako Hrvatska bude ovako igrala i dalje, ja garantiram... Ništa se ne brinite. Engleska je odigrala možda i najbolju utakmicu. Otkako je znam, nije odigrala tako. I sada stvarno ima odličnu momčad. No zapamtite što sam rekao za Hrvatsku', rekao nam je Baždarević.

Hrvatskoj slijede utakmice protiv Paname i Gane, a za prolazak dalje mogla bi joj biti dovoljna i jedna pobjeda u ta dva susreta.