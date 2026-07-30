Kod Rijeke se nije puno promijenilo, osim jedne važne stvari: Kek je dobio veliko pojačanje

Rijeka je napravila ono što joj je bio cilj. Pobijedila je Derry City prošla u treće pretkolo Konferencijske lige te bez previše drame odradila posao. Hoće li itko ovu utakmicu pamtiti po ljepoti i dobrom nogometu? Vjerojatno neće. Hoće li se itko u Rijeci zbog toga previše uzrujavati za koji dan? Također vjerojatno neće.

Većina reakcija navijača nakon utakmice može se svesti na jednu rečenicu: 'Bitno je proći.'. I teško je s tim polemizirati. Prošlog ljeta Rijeka se u 3. pretkolu kvalifikacija Europa lige mučila puno više. Shelbourne je na Rujevici upisao pobjedu 2:1, a Rijeka je u uzvratu osigurala iduću fazu tek golom u 90. minuti. Ovaj put ima dvije pobjede, ukupnih 2:0 i nijedan primljeni pogodak.

Naravno, sama izvedba nije oduševila. Derry je u prvih petnaestak minuta izgledao opasnije, lopta je prečesto prolazila kroz riječku sredinu, bekovi su ostajali u nezgodnim situacijama, a organizirani izlazak preko centra nije funkcionirao gotovo nikako. Lopta je dosta lako prolazila kako kroz sredinu, tako po desnoj strani obrane Rijeke, no u tim obrambenim problemima je isplivala pozitivna stvar - Aleksa Todorović.

Riješeno pitanje golmana

Da je Derry poveo u 11. minuti nakon velike prilike Liama Boycea, utakmica bi vrlo lako krenula u potpuno drugom smjeru. Todorović je fantastično reagirao, a nekoliko minuta poslije Daniel Adu-Adjei zabio za 1:0 i praktički ugasio nadu domaćina.

U nastavku je vratar Rijeke još nekoliko puta bio siguran u izlascima, a pokazao je i da je dobar s loptom u nogama. Iako Derry City možda i nije najbolje mjerilo kvalitete, prvi dojam je takav da Rijeka može biti nešto mirnija kada iza sebe ima golmana koji pokazuje visoku razinu samopouzdanja za 22 godine.

Prvo ime susreta bio je Daniel Adu-Adjei. Zabio je pogodak odluke, konstantno prijetio dubinom i bio jedini napadač koji je izgledao kao da svakim sprintom može napraviti razliku. Mogao je vrlo lako zabiti i još jedan gol da je bio malo brži ili malo precizniji u dvije situacije u kojima se još našao.

Kek poslao poruku upravi

Posebno u oči upravo upada činjenica da je Matjaž Kek prvu izmjenu napravio tek oko 80. minute, što se čini kao jasnu poruku upravi da trener jednostavno nema dovoljno povjerenja u širinu kadra. Kek će ovu ekipu iscjediti maksimalno ovim tempom, no teško mu je to za zamjeriti. Rijeci za bolji rezultat u HNL-u od prošle sezone, kao i za adekvatnu borbu u Europi, treba barem pet do šest igrača.

Momčad je prošla dalje, ali nije ostavila dojam ekipe koja kontrolira utakmice europskih kvalifikacija od prve do zadnje minute. Protiv kvalitetnijih protivnika ovakve oscilacije teško će prolaziti nekažnjeno.

S druge strane, treba uzeti u obzir i kontekst. Ovo je nova momčad, novi trener i tek početak sezone. Rijeka je odigrala zrelo kada je bilo najpotrebnije, iskoristila ključni trenutak utakmice i nije dopustila da se dvoboj pretvori u kaos, iako je Derry pred svojim navijačima pokušao nametnuti visok ritam. Kek je i nakon prve utakmice upozoravao da ga zanima isključivo prolazak, a ne umjetnički dojam. Upravo to je i dobio.