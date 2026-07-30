Hajduk se opet prepao čim je trebalo dovršiti posao. Garcia za ovaj debakl duguje ozbiljno objašnjenje

Pafos je bio bolji i zasluženo je prošao dalje. Ali nije ciparska momčad odigrala toliko spektakularnu utakmicu koliko je Hajduk bio neusporedivo lošiji nego sedam dana ranije na Poljudu.

U Splitu su Bijeli igrali hrabro, visoko i odlučno. Vjerovali su vlastitoj igri, pritiskali su suparnika i pobijedili 2:0 momčad koja je prošle sezone igrala Ligu prvaka. Na Cipru kao da su odlučili zaboraviti sve što ih je dovelo do te velike prednosti. Hajduk se povukao, odrekao lopte i gotovo od prve minute počeo živjeti samo za prolazak vremena. Pitanje je je li to bila jasna taktička zamisao Gonzala Garcije ili se strah postupno uvukao među igrače, ali odgovornost trenera u ovakvoj situaciji ne može se izbjeći.

Od hrabrosti na Poljudu do straha na Cipru Garcia je u prvoj utakmici odvažno postavio momčad i za takav pristup zasluženo dobio pohvale. U uzvratu je u početnu postavu uvrstio 17-godišnjeg Adama Hurama, što se pokazalo kao vrlo riskantan potez. Naravno, Garciji ide na ruku što nije bilo lako zamijeniti Roka Brajkovića, praktički najboljeg igrača iz prve utakmice, ali trenerova odgovornost je upravo to, naći kvalitetno rješenje, što igrački što taktički. Talent mladog krilnog igrača nije upitan, ali ovakva utakmica možda je ipak bila prevelika za njegov prvi veliki europski ispit. Hajduk je većinu vremena bio bez lopte, tražio se snažan rad u obrani i izlazak iz pritiska, a Huram u takvim okolnostima nije mogao pokazati ono zbog čega je dobio priliku. Nije problem u tome što je Garcia dao šansu mladom igraču. Problem je što početna postavka nije izgledala kao momčad koja želi postići pogodak i zatvoriti dvoboj, nego kao sastav koji od prve minute pokušava sačuvati ono što ima. A Hajduk je upravo u takvim utakmicama kroz povijest najopasniji sam sebi. Tobol, prošlosezonski Dinamo City i sada Pafos različiti su protivnici i različite utakmice, ali obrazac je zabrinjavajuće sličan. Bijeli steknu prednost, na gostovanje odu s idejom da je zaštite, a onda se u momčad uvuku panika, nesigurnost i strah od pogreške. Čuvanje rezultata vrlo često završi tako da više nemaš što čuvati. Pafos je dobio upravo ono što mu je Hajduk ponudio Domaćin je imao inicijativu, više lopte i više vjere, ali nije cijelu večer stvarao priliku za prilikom. Hajduk mu je svojim tehničkim pogreškama, lošim odlukama i nemogućnošću da spoji nekoliko dodavanja stalno vraćao energiju. Previše se griješilo čak i bez ozbiljnog pritiska. Jednostavne lopte odlazile su u aut, dodavanja su kasnila, a svaki osvojeni posjed završavao je novim napadom Pafosa. Umjesto da suparniku oduzme vjeru, Hajduk ju je iz minute u minutu hranio. Rodrigues je u 40. minuti smanjio ukupnu prednost Hajduka, a Goldar je u sudačkoj nadoknadi zabio za produžetke. Pafos je zatim početkom dodatnog vremena preko Texeire potpuno okrenuo dvoboj, a do kraja je stigao i do četvrtog pogotka za konačnih 4:0 i ukupnih 4:2.

Pafos - Hajduk 4:0 (Correia) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel

Livaja je stvorio dvije prilike, ali nije dočekao iskupljenje Ulascima Bambe, Livaje i Sigura Hajduk je nakratko izgledao mirnije. Dobio je igrače koji mogu zadržati loptu, iznuditi prekršaj ili barem pomaknuti momčad nekoliko desetaka metara prema naprijed. Dvije najbolje Hajdukove prilike bile su plod Livajine kvalitete. Najbolji igrač Bijelih odmah je pokazao koliko momčad s njim dobiva u završnici, ali nije iskoristio trenutak koji mu je mogao donijeti osobno iskupljenje i satisfakciju nakon svega što se posljednjih tjedana događalo oko njega. Bila je to prilika da jednim potezom ponovno preuzme glavnu ulogu, odvede Hajduk dalje i zatvori jedno teško poglavlje. Nije je iskoristio. To ne briše činjenicu da je jedini ozbiljno pokrenuo Hajdukov napad, ali u ovakvim utakmicama najbolji igrači moraju pretvoriti rijetke trenutke u rezultat.