Evo što je Garcia rekao nakon ispadanja Hajduka

Prvi gol na utakmici zabio je Guga u 41. minuti krasnim golom izvana. Pafos je imao inicijativu i posjed, ali nije uspio to dodatno naplatiti do samog kraja. Uoči zvižduka Goldar je glavom zabio nakon kornera i izborio produžetke. Tada su Cipranima trebale svega tri minute da preko Biela zabiju za 3-0 i konačni preokret. Kontranapad i finiš Correije bili su samo 'čavao u lijesu.'

Nakon utakmice Hajdukov trener Gonzalo Garcia održao je konferenciju za medije. Odmah je jasno naglasio da utakmica nije ispala shodno planovima i idejama:

'To nije bio plan, očito. Plan je bio uzeti posjed, biti agresivan, raditi ono što smo radili prošlu utakmicu. Pafos je danas bio agresivan, s puno dugih lopti i puno drugih lopti. Problem je bio u posjedu, možemo puno bolje s loptom. Danas nismo uspjeli u tome i kolektivna izvedba je loša. Nismo igrali odličnu utakmicu, ali oni su zabili u posljednjoj minuti, to je nogomet.'

Naglasio je i određene probleme s rosterom: 'Morate razumjeti da je Acapandie igrao s ozljedom gležnja, Brajkovića nije bilo, cijela desna strana je bila nova i polu-zdrava. Karakteristike Brajkovića drukčije su od svih drugih igrača koje imamo. Imamo manjak utrčavanja u dubinu jer kad su agresivni ostajalo nam je puno prostora za raditi više na tom polju. Gubili smo puno lopti, mislim da smo izgubili sve duele na drugim loptama. Nedovoljno dodavanja, nedovoljno agresivni u pritisku...'

Inzistirao je da ovaj poraz nije plod mentaliteta: 'Nije to mentalitet. Pafos je jako kvalitetan, svaki put kada im ide duga lopta na krilo, oni prođu tri igrača. To nema veze s fokusom, koncentracijom i slično. Pogledajte prvi gol. Oni naprave tranziciju s kojom prođu 3-4 igrača, osvoje 50 metara velikom brzinom. Ljudi možda nemaju realnu sliku, ali ona je da je Pafos momčad sa sjajnim i iskusnim igračima. Mi smo igrali odličnu 1. utakmicu i smanjili smo njihovu kvalitetu, a danas smo išli u taj 'mod preživljavanja'. U glavama je možda bila ta misao 'preživljavanja'. Po meni, imamo vremena i prostora da ponovimo istu utakmicu kao onu prvu. To je to.'

Siguran je da neće biti probkema s motivacijom igrača za iduća gostovanja: 'Lagano. Izgubiš utakmicu, ispadneš. Izgubili smo golom u zadnjoj minuti, do tada smo prolazili. Da, nije to bila naša utakmica, ali bili smo u igri do posljednjeg trenutka. Natjecali smo se dobro u ovom dvomeču generalno. Prva utakmica bila je u potpunosti pod kontrolom, osim zadnjih 15 minuta, a danas je bilo suprotno. Moramo znati da za borbu s ovakvim momčadima moramo biti na našem najvišem levelu. Ovo je nešto što moramo popraviti, ne paničariti. Ali, to je lako za reći.'