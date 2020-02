Nakon što ga je kritizirao, sportski direktor Barcelone uzvraća: Ivan Rakitić razgovarao je s ovim velikanom...

Sportski direktor španjolskog nogometnog velikana Barcelone Eric Abidal rekao je u razgovoru za katalonske novine Sport kako je hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić razgovarao s Juventusom no da klub nije primio nikakvu ponudu za njega iz Torina.

'Ja sam uvijek bio transparentan prema njemu i svim igračima. On je mogao imati neki problem u sportskom smislu jer nije igrao, no meni nije ništa rekao. Znali smo da razgovara s Juventusom, no mi nismo razgovarali oko toga. Ta ponuda nam na kraju nije došla pa malo toga mogu reći', izjavio je Abidal nakon što je Rakitić u nedjelju navečer javno kritizirao vodstvo Barcelone zbog 'odnosa prema njemu'.

Juventusov sportski direktor Fabio Paratici u studenom je bio odbacio dovođenje Rakitića koji s Barcelonom ima ugovor na još godinu i pol dana, do 30. lipnja 2021. godine.

'Imamo odličnu momčad pa trenutno ne tražimo pojačanja. Dobro smo pokriveni na svim pozicijama. Rakitić je veliki igrač no trenutno nas ne zanima,' rekao je Paratici u studenom za portal ESPN.

Rakitić je od ljeta 2017. do ljeta 2019. godine bio igrač s najviše odigranih utakmica kod trenera Ernesta Valverda, no nakon što je uprava ljetos dovela mladog Frenkija de Jonga završio je na klupi.

Abidal, zadužen za transfere u Barceloni, ali i ostali direktori Barcelone odbili su demantirati medijske izvještaje u kolovozu o spremnosti da prodaju Rakitića. Mediji su izvještavali i da ga žele iskoristiti u razmjeni za dovođenje brazilskog napadača Neymara iz PSG-a.

'Ne zaslužujem, niti sam zaslužio, određeno ponašanje. Mogu jasno reći da je bilo više stvari koje mi se nisu svidjele. To znaju oni koji donose odluke, a to znamo i mi. No ponekad moraš prihvatiti stvari koje ne razumiješ i gledati prema naprijed,' rekao je Rakitić u nedjelju.

'Za klub mora biti najbolje ono što je najbolje za nas igrače. Nismo ovdje kako bi smo se smijali i zbijali šale,' dodao je Rakitić ne iznoseći detalje.