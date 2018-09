Nadal povukao potez zbog kojeg bi mogao ostati bez teniskog trona

Rafael Nadal odlučio je propustiti turnire u Pekingu i Šangaju te tako dati priliku Novaku Đokoviću da mu preotme prvo mjesto na ljestvici do kraja sezone...

Podsjetimo, 33-godišnji Španjolac ozlijedio je koljeno na US Openu i propustio polufinale Davis Cupa u kojem je njegova reprezentacija izgubila od Francuske, a zatim je donio odluku propustiti i dva velika turnira u Aziji koja slijede, Peking i Šangaj.

Taj će potez koštati Rafaela Nadala 1100 bodova na ATP ljestvice i u slučaju da Novak Đoković uđe u finale Pekinga te osvoji Šangaj, preuzet će teniski tron u svoje ruke.

Španjolac se pak nada oporavku do kraja sezone i pokušaju u Parizu i Londonu osiguranja prvog mjesta na svijetu na kraju sezone, no to će biti teško, jer radi se o turnirima na kojima je rijetko kad dobro prolazio...