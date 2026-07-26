Vatreni nakon pet godina napušta Bundesligu? Talijani krenuli u pregovore, poznata je cijena

Torino je ponovno ozbiljno krenuo po 29-godišnjeg veznjaka Augsburga, a njemački klub već je odredio cijenu za njegov odlazak.

Talijanski Tuttosport piše da je uprava Torina obnovila kontakte oko Jakićeva transfera. U talijanskom klubu smatraju da hrvatski reprezentativac ima upravo ono što trenutačno nedostaje njihovoj momčadi - čvrstinu u sredini terena, agresivnost u osvajanju lopte i sposobnost održavanja ravnoteže ispred obrane.

Jakić je iza sebe ostavio pet sezona u njemačkom nogometu, tijekom kojih je igrao za Eintracht Frankfurt i Augsburg, a sada je navodno spreman za novi izazov i prvi odlazak u Serie A.

Augsburg odredio cijenu

Jakić s Augsburgom ima ugovor do ljeta 2028. godine, no prema informacijama iz Italije nalazi se među igračima kojima klub neće zatvoriti vrata odlaska.

Augsburg za njega traži oko pet milijuna eura, a Torino je nakon višemjesečnog praćenja ponovno pokrenuo razgovore. Talijani tvrde da je Jakić jedan od glavnih kandidata za jačanje veznog reda momčadi trenera Ignazija Abatea.

Prošle sezone odigrao je 26 utakmica i postigao dva gola. Torino posebno cijeni njegovu taktičku prilagodljivost jer, osim na poziciji zadnjeg veznog, može igrati i kao desni bek te po potrebi pomoći u središtu obrane.

Upravo je na desnoj strani obrane nastupao i za hrvatsku reprezentaciju, što dodatno povećava njegovu vrijednost u očima talijanskog kluba.

Torino ga želi već neko vrijeme

Torinov interes za Jakića nije nov. Tuttosport je još početkom srpnja objavio da ga klub već dulje prati te da u njemu vidi 'mastifa veznog reda' - borbenog, taktički inteligentnog i iskusnog igrača koji bi se mogao brzo prilagoditi zahtjevima talijanskog nogometa.

Pregovori tada nisu ozbiljnije napredovali jer je Torino najprije morao riješiti situaciju s postojećim veznjacima. Sada su kontakti ponovno uspostavljeni, a cijena od pet milijuna eura ne bi trebala predstavljati nepremostivu prepreku.

Jakić je u Njemačku stigao 2021. godine iz Dinama, najprije na posudbu u Eintracht, koji je zatim otkupio njegov ugovor. S frankfurtskim klubom osvojio je Europsku ligu, a u Augsburg je prvo stigao na posudbu prije nego što je njemački prvoligaš aktivirao opciju otkupa.

Torino sada vjeruje da bi upravo hrvatski reprezentativac mogao donijeti čvrstinu i karakter koji nedostaju njegovoj sredini terena. Nastave li se razgovori u pozitivnom smjeru, Jakić bi nakon Bundeslige mogao otvoriti novo poglavlje karijere u Serie A.