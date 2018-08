Mogu li 'lokosi' izazvati novi potres na Poljudu? Hajduk ne smije opet posrnuti

Posljednju utakmicu drugog kola Hrvatski Telekom Prve lige na Poljudu od 21 sat (Arenasport 3) igraju Hajduk i Lokomotiva

Hajduk je uspješno svladao prvu prepreku u kvalifikacijama za Europsku ligu, no na startu prvenstva se Kopićeva momčad nije proslavila (Osijek 1:4). Navijače Hajduka može veseliti što su mlade nade poput Jurića, Šege i Ljubića dobile priliku u novoj sezoni, no s druge strane od trenutne momčadi koju Kopić ima na raspolaganju teško je očekivati borbu za naslov prvaka Hrvatske što je glavni klupski cilj. U Osijeku i Sofiji bilo je vidljivo da Kopić ima velikih problema s defanzivnom igrom, a to definitivno nije za njega dobro pred utakmicom s raspucanom Lokomotivom. Sve najave današnjih utakmica i prognoza pročitajte na dvoznak.com, adresi za pametno klađenje

Kopić traži sva tri boda protiv Lokomotive: 'Igramo pred svojim navijačima. Nakon uvodnog poraza u Osijeku mobilizacija je na najvišoj razini. Fokusirani smo isključivo na Lokomotivu. Jedina nam je ambicija doći do sva tri boda. Stanje u ekipi, energija momčadi i ozračje je nešto lakše pobjede nakon pobjede u Sofiji, puno je pozitivnije. Osjećao se pritisak na igračima uoči uzvrata, no sve je to normalno. Već krajem prošle sezone, a i po načinu ulaska u novu sezonu, Lokomotiva je pokazala da ima potentnih mladih individualaca, ali i iskusnijih igrača, te da su posloženi na vrlo dobar način. Svjesni smo da nas čeka zahtjevan protivnik.'

Situacija s izostancima daleko je od idealne za Kopića. Ponovno neće biti ponajboljih vratara Posavca i Duke što znači da će na gol ponovno mladi Ljubić, a ispostavilo se da je ozljeda Beširovića teže prirode i da ga čeka duži oporavak. Zbog viroze u konkurenciji za nastup neće biti ni Palaverse, a upitno je hoće li spreman za igru biti kapetan Nižić koji nije trenirao punim intenzitetom posljednjih dana.

Lokomotiva je fenomenalno ušla u novu sezonu uvjerljivom pobjedom nad Interom iz Zaprešića (4:0). Momčad Lokomotive djelovala je vrlo dobro iako je tijekom ljeta ostala bez svog glavnog razigravača Majera te kapetana Šunjića. Trener Tomić imao je razloga za zadovoljstvo nakon prvog kola: 'Uvijek su nezgodne startne utakmice u sezoni jer ne znaš gdje se po kvaliteti nalazi tvoja ili protivnička ekipa. Bilo nam je izuzetno bitno da startamo s dobrim rezultatom. Jako sam zadovoljan ulaskom u sezonu, kako smo odigrali fazu obrane, a u napadu smo bili rastrčani i lepršavi te smo zasluženo pobijedili.