Modrić ušao u igru, ali nije uzeo kapetansku traku; pogledajte što je pokazao Kramariću

S.Č.

05.09.2025 u 23:25

Luka Modrić
Luka Modrić Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL
Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je treću pobjedu u trećem kvalifikacijskom nastupu skupine L za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine, u petak je u Torshavnu svladala Farske otoke 1:0

Utakmica je odlučena u 31. minuti. Strijelac je bio Andrej Kramarić za nastavak pobjedničkog niza Hrvatske u skupini. Prije ovog susreta Hrvatska je u gostima bila bolja od Gibraltara sa 7:0, dok je na domaćem terenu svladala Češku 5:1. Osim tri pobjede Hrvatska nakon 270 minuta ima i impozantnu razliku pogodaka 13-1.

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić upisao je 189. nastup u nacionalnom dresu, ušavši u igru u 65. minuti dvoboja protiv Farskih otoka umjesto Martina Baturine.

U trenutku kada je ulazio u igru, domaćini su imali slobodan udarac s centra i očekivao se ubačaj u kazneni prostor. Modrić je zauzeo svoju poziciju u obrani i pokazao Kramariću da ostane na svojoj, odnosno da mu ne donosi traku usred opasne situacije.

Tim je potezom Modrić pokazao kako mu je na terenu puno važnije da svaki igrač odradi svoju ulogu nego simbolika kapetanske vrpce.

Kasnije je, u mirnijem trenutku i kada su se našli jedan pokraj drugoga, kapetan ipak preuzeo traku od Kramarića. Pogledajte taj trenutak na OVOM linku.

Kramarić donio Hrvatskoj treću pobjedu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo

