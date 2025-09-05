kvalifikacije za SP

Najveći rival Hrvatske u borbi za SP slavio na nezgodnom gostovanju

S.Č.

05.09.2025 u 22:39

Češka reprezentacija
Češka reprezentacija Izvor: EPA / Autor: MARTIN DIVISEK
Bionic
Reading

U isto vrijeme kad je Hrvatska gostovala protiv Farskih otoka, reprezentacija Češke je igrala kod Crne Gore.

Češka je pobijedila 2:0 fantastičnim golom Ladislava Krejčija iz treće minute utakmice te pogotkom Vaclava Černyja u sudačkoj nadoknadi. Golčinu Krejčija pogledajte OVDJE.

vezane vijesti

Bila je ovo četvrta pobjeda Čeha u pet utakmica, jedini poraz su doživjeli u Osijeku u prošlom kolu kvalifikacija kad su u Osijeku teško poraženi od Hrvatske rezultatom 5:1.

Nakon pet kola Češka je prva u skupini L s 12 bodova, Hrvatska ima 9, ali i dvije utakmice manje od Češke. Hrvatska igra iduće kolo u ponedjeljak kod kuće protiv Crne Gore koju vodi Robert Prosinečki. Treba dodati da samo prvoplasirana ekipa u skupini ima osiguran direktan plasman na SP iduće godine, dok će drugoplasirani u dodatne kvalifikacije.

Standings provided by Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
kvalifikacije za sp

kvalifikacije za sp

Kramarić donio Hrvatskoj treću pobjedu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo

FARSKI OTOCI
0:1
HRVATSKA
FARSKI OTOCI - HRVATSKA 0:1

FARSKI OTOCI - HRVATSKA 0:1

Ne pamtimo kad je Dalić bio ovako ljutit nakon pobjede; evo što je sve rekao
NOVA POBJEDA

NOVA POBJEDA

Hrvatska korak bliže Svjetskom prvenstvu; evo kakva je sad situacija u skupini i što nam treba za plasman

najpopularnije

Još vijesti