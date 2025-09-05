Najveći rival Hrvatske u borbi za SP slavio na nezgodnom gostovanju

Češka je pobijedila 2:0 fantastičnim golom Ladislava Krejčija iz treće minute utakmice te pogotkom Vaclava Černyja u sudačkoj nadoknadi. Golčinu Krejčija pogledajte OVDJE.

Bila je ovo četvrta pobjeda Čeha u pet utakmica, jedini poraz su doživjeli u Osijeku u prošlom kolu kvalifikacija kad su u Osijeku teško poraženi od Hrvatske rezultatom 5:1.

Nakon pet kola Češka je prva u skupini L s 12 bodova, Hrvatska ima 9, ali i dvije utakmice manje od Češke. Hrvatska igra iduće kolo u ponedjeljak kod kuće protiv Crne Gore koju vodi Robert Prosinečki. Treba dodati da samo prvoplasirana ekipa u skupini ima osiguran direktan plasman na SP iduće godine, dok će drugoplasirani u dodatne kvalifikacije.